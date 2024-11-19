3 مصابين في حريق شقة سكنية بالمحلة

الغربية- مروة شاهين:

أصيب 3 أشخاص اليوم الثلاثاء، في حريق شقة سكنية بمنطقة الجمهورية بمدينة المحلة الكبرى بمحافظة الغربية، وتم نقلهم لمستشفى المحلة العام لتلقيهم العلاج .

كانت مديرية أمن الغربية تلقت إخطارا من شرطة النجدة يفيد ببلاغ الأهالي بنشوب حريق في شقة سكنية في منزل مكون من 5 طوابق والحريق بالدور الثالث بمنطقة الجمهورية بمدينة المحلة الكبرى.

انتقلت رجال الحماية المدنية وعدد سيارتين مطافي وسيارة إسعاف وتم السيطرة على الحريق وتبين إصابة كلا من حمادة عنتر بدر، طارق إبراهيم البرعي، أنس محمود الجندى، وتم نقل المصابين لمستشفى المحلة العام لمحاولة إنقاذهم.

تحرر محضر بالواقعة وإخطار النيابة العامة التي أمرت باتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال