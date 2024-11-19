لم يتم العثور على نتائج البحث

إعلان

3 مصابين في حريق شقة سكنية بالمحلة

11:44 ص الثلاثاء 19 نوفمبر 2024

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

الغربية- مروة شاهين:

أصيب 3 أشخاص اليوم الثلاثاء، في حريق شقة سكنية بمنطقة الجمهورية بمدينة المحلة الكبرى بمحافظة الغربية، وتم نقلهم لمستشفى المحلة العام لتلقيهم العلاج .

كانت مديرية أمن الغربية تلقت إخطارا من شرطة النجدة يفيد ببلاغ الأهالي بنشوب حريق في شقة سكنية في منزل مكون من 5 طوابق والحريق بالدور الثالث بمنطقة الجمهورية بمدينة المحلة الكبرى.

انتقلت رجال الحماية المدنية وعدد سيارتين مطافي وسيارة إسعاف وتم السيطرة على الحريق وتبين إصابة كلا من حمادة عنتر بدر، طارق إبراهيم البرعي، أنس محمود الجندى، وتم نقل المصابين لمستشفى المحلة العام لمحاولة إنقاذهم.

تحرر محضر بالواقعة وإخطار النيابة العامة التي أمرت باتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال

حريق شقة الغربية منطقة الجمهورية مدينة المحلة الكبرى مستشفى المحلة العام
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
نادي كفرالشيخ يعلن الحداد على اللاعب محمد شوقي

إعلان

إعلان

بعد الموافقة المبدئية.. ما موقف زيادة أسعار خدمات الاتصالات؟