غرفة عمليات 24 ساعة.. 10 أرقام للإبلاغ عن خسائر نوة المكنسة بالإسكندرية- صور

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الإسكندرية – محمد عامر:

قال الفريق أحمد خالد، محافظ الإسكندرية، إن جميع الأجهزة التنفيذية المعنية تواصل رفع تراكمات مياه الأمطار الغزيرة في المناطق غير المغطاة بمشروع مشروع الاستراتيجية المتكاملة لإدارة مياه الأمطار.

وأشار إلى أنه يجري مُتابعة مناسيب بيارات المحطات لاستيعاب أكبر كمية من مياه الأمطار، والتواجد الميداني على مدار الساعة لرؤساء الأحياء وجميع الأجهزة التنفيذية لمتابعة أعمال تصريف مياه الأمطار الغزيرة.

وأكد خالد، أن غرفة عمليات المحافظة مستمرة في انعقادها بشكل دائم ومستمر، لاستقبال شكاوى المواطنين الخاصة بتراكمات مياه الأمطار للتدخل الفوري ورصد أي تداعيات للطقس السيئ.

وخصصت محافظة الإسكندرية أرقام غرف الطوارئ والخطوط الساخنة لتلقي بلاغات المواطنين بشأن الأمطار على مدار 24 ساعة وهي الخط الساخن 114 من التليفون الأرضي، وأرقام 034234131، 034234132، 034234133، 034234134، 034234135، 034234136، 034234137، والخط الساخن لشركة الصرف الصحي 175، والخط الساخن لشركة مياه الشرب 125.

وتواصل نوة المكنسة ضرب سواحل الإسكندرية بأمطار رعدية غزيرة يصاحبها رياح وانخفاض ملحوظ في درجات الحرارة، لتتراوح بين 21 للعظمي و18 للصغرى، وذلك لليوم الثاني على التوالي.

وقرر المحافظ تعطيل الدراسة، اليوم، بجميع المدارس الحكومية والخاصة والمعاهد الأزهرية "طلاب ومعلمون" بنطاق المحافظة، وذلك نظرًا للطقس السيئ واستمرار هطول الأمطار الغزيرة.

وأعلن الدكتور عبد العزيز قنصوه، رئيس جامعة الإسكندرية، عن تعطيل الدراسة، اليوم، بجميع كليات ومعاهد الجامعة مع استمرارها أون لاين وفقاً للجداول الدراسية المعلنة بالكليات والمعاهد.

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