للوقوف على رضا المنتفعين.. لجنة تتابع سير العمل بمستشفى سانت كاترين - صور

جنوب سيناء – رضا السيد:

أجرت لجنة من فرع الهيئة العامة للرعاية الصحية بجنوب سيناء، تضم الدكتور هاني العزبي، مدير إدارة الرعاية الثانوية والثلاثية، والدكتورة بسنت الدالي مدير إدارة رضا المنتفعين، جولة تفقدية بمستشفى سانت كاترين، بتكليف من الدكتور أيمن رخا، مدير فرع الهيئة، لمتابعة سير العمل بالمستشفى وقياس رضا المنتفعين، تنفيذًا لتوجيهات الدكتور أحمد السبكي، رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية والمشرف العام على مشروع التأمين الصحي الشامل.

وتفقدت اللجنة خلال الزيارة الأقسام الداخلية والعيادات والصيدلية، وتابعت التسجيل الإلكتروني بملفات المرضى، وتواجد الطواقم الطبية، وقامت باستطلاع آراء المترددين على المستشفى من المرضى وذويهم للوقوف على مستوى الخدمة المقدمة لهم، ومتابعة توافر المستلزمات والأدوية الطبية.

وقال الدكتور أيمن رخا، مدير فرع الهيئة بجنوب سيناء، إنه جاري استكمال فعاليات حملة "صحتك قوتك " للكشف المبكر عن سرطان الثدي بمدينة سانت كاترين، من خلال فحص السيدات بالأودية التابعة لها "وادى الرصيص، وادى شريج، وادى أبو ماضي "، وجرى قياس ضغط الدم والوزن والطول، وزيادة وعى الأهالي بضرورة متابعة الفحص والكشف المبكر عن سرطان الثدي.

وأكد مدير الفرع في تصريح اليوم، أنه يجري إجراء قياس مجانى للسكر العشوائي في الدم للمواطنين بمستشفى سانت كاترين، وذلك ضمن حملة التوعية عن مرض السكر، بهدف متابعة حالتهم الصحية، والتأكيد على أهمية الفحص الدوري لمستوى السكر كجزء من الوقاية والرصد المبكر للسكر.