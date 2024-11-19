إصابة طالبة باختناق في حريق شقة سكنية ببني سويف

بني سويف-حمدي سليمان:

أصيبت طالبة باختناق، في الساعات الأولى من صباح اليوم الثلاثاء، إثر حريق شب في شقة سكنية بمدينة بني سويف الجديدة شرق النيل.

البداية كانت بتلقي مديرية أمن بني سويف، إخطارًا من غرفة عمليات النجدة، يفيد بنشوب حريق في شقة سكنية بالطابق الخامس بالحي الثاني بمدينة بني سويف الجديدة شرق النيل.

على الفور انتقلت سيارة الإطفاء إلى موقع الحريق، وتمت السيطرة عليه، وإجراء عملية التبريد، إذ أسفر عن إصابة "منة. م. ع"، 20 عامًا، باختناق.

تم عمل الإسعافات الأولية للمصابة، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.