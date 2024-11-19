توقف قلبه بالرعاية المركزة.. تفاصيل وفاة محمد شوقي لاعب نادي كفر الشيخ

كتب- محمد فتحي:

نعت مديرية الشئون الصحية في دمياط، اللاعب محمد شوقي عبد العزيز إبراهيم، لاعب كرة القدم في نادي كفر الشيخ، الذي تم استقباله بمستشفى الزرقا المركزي عقب توقف قلبه المفاجئ بمباراة لكرة القدم بملعب الزرقا الأربعاء ١٤ نوفمبر ٢٠٢٤.

وقالت المديرية في بيان لها عبر صفحتها الرسمية "فيسبوك": "توقف قلب اللاعب أثناء وجوده على جهاز التنفس الصناعي بالرعاية المركزة، إذ تم عمل إنعاش قلبي رئوي إلا أنه لم يستجيب هذه المرة، وفاضت روحه إلى بارئها في الرابعة من صباح الثلاثاء ١٩ نوفمبر ٢٠٢٤".

وتقدمت مديرية الصحة بخالص العزاء لأسرة اللاعب وذويه، طالبين من الله أن يتغمد الفقيد برحمته و يرزق أهله الصبر والسلوان.

وأعلن نادي كفر الشيخ، قبل قليل، وفاة لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي محمد شوقي، بعد صراع مع المرض.

ونشر نادي كفر الشيخ عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك": "إنا لله وإنا إليه راجعون، إن العين لتدمع وإن القلب ليحزن وإنا على فراقك لمحزونون ولا نقول إلا ما يرضي الله انا لله وانا اليه راجعون، لله مَا أَعطىَ وَلله مَا أخد، وَكُلُّ شَيْءٍ عِنْدَهُ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى (ٱلَّذِينَ إِذَآ أَصَٰبَتۡهُم مُّصِيبَةٞ قَالُوٓاْ إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّآ إِلَيۡهِ رَٰجِعُونَ)".

وأضاف: "الله يرحمك يا شوقى".

كان محمد شوقي سقط خلال مباراة كفر الشيخ والقزازين في دوري القسم الثاني "ب"، بعد بلع لسانه.