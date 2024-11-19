بعد شفط مياه الأمطار.. محافظة الإسكندرية تنشر فيديو لحركة المرور بحي المنتزه والكورنيش

الإسكندرية-محمد عامر:

أكدت محافظة الإسكندرية، في الساعات الأولى من صباح اليوم الثلاثاء، انتظام حركة المرور، في نفق 45 بحي المنتزه أول، وطريق الكورنيش، بعد تدخل الأحياء وشركة الصرف الصحي لشفط تجمعات مياه الأمطار.

ويتواصل هطول الأمطار الغزيرة على أحياء الإسكندرية دون توقف، لليوم الثاني، يصاحبها رياح وانخفاض ملحوظ في درجات الحرارة، تزامنًا مع نوة المكنسة المقرر أن تستمر 4 أيام.

وأشارت المحافظة من خلال مقطع فيديو نشرته عبر صفحتها الرسميه "فيسبوك": "استمرار السيولة المرورية بشوارع خالد بن الوليد، المحمرة، طوسون، بورسعيد بأحياء المنتزه أول وثان".

ونوهت إلى استمرار التدخل الفوري من جميع الأجهزة التنفيذية لرفع تجمعات مياه الأمطار الغزيرة فور حدوثها خاصة بالمناطق التي لم تشهد حتى الآن تنفيذ مشروع الاستراتيجية المتكاملة لإدارة مياه الأمطار بها، وذلك بالتنسيق الكامل مع شركة الصرف الصحي.

كان الفريق أحمد خالد، محافظ الإسكندرية، أعلن رفع درجة الاستعداد القصوى والطوارئ والاستنفار العام بجميع الأجهزة التنفيذية، للتعامل مع تداعيات موجة الطقس السيئ.

وقرر تعطيل الدراسة، اليوم الثلاثاء، بجميع المدارس الحكومية والخاصة والمعاهد الأزهرية "طلاب ومعلمون" بنطاق المحافظة، وذلك نظرًا للطقس السيئ واستمرار هطول الأمطار الغزيرة.

وأصدر المحافظ تعليماته بمنح العاملين المعينين ضمن نسبة 5٪ وكذلك الموظفة التي ترعى طفلًا يقل عمره عن 12 عام إجازة استثنائية غدًا الثلاثاء الموافق 19 نوفمبر 2024.

وأعلن الدكتور عبد العزيز قنصوه، رئيس جامعة الإسكندرية، عن تعطيل الدراسة، اليوم، بجميع كليات ومعاهد الجامعة مع استمرارها أون لاين وفقاً للجداول الدراسية المعلنة بالكليات والمعاهد.

وفي سياق متصل، أعلنت إدارة جامعة الإسكندرية الأهلية، عن تعطيل الدراسة، اليوم، مع استمرارها أون لاين وفقاً للجداول الدراسية المعلنة، وتأجيل أي امتحانات للطلاب.