فك لغز الدولارات المسروقة من أستاذ الجامعة العربي في الدقهلية

الدقهلية - رامي محمود:

تمكن ضباط فرع البحث الجنائي بشرق الدقهلية بالتعاون مع مباحث مركز شرطة دكرنس من فك لغز سرقة مبلغ 5 آلاف دولار أمريكي، أبلغ عنها أستاذ جامعي من إحدى الدول العربية، حيث حيث تبين أن ابنة الممرضة التي تعمل لديه هي من نقذت السرقة.

تفاصيل الواقعة بدأت عندما تلقى اللواء دكتور حسام عبد العزيز، مدير أمن الدقهلية، إخطارًا من اللواء محمد عز، مدير المباحث الجنائية، يفيد بتقدم "عبدالحميد ب.س."، أستاذ جامعي، ببلاغ يفيد بسرقة مبلغ 5 آلاف دولار من شقة استأجرها في مدينة دكرنس.

تم تكليف العقيد أحمد مروان شبانة، رئيس فرع البحث الجنائي بشرق الدقهلية، والمقدم إسلام صقر، رئيس مباحث المركز، بالتحقيق في الواقعة تحت إشراف العميد محمد الحسيني، رئيس مباحث المديرية.

بالفحص والتحريات، تبين أن الباب والنوافذ في الشقة كانت سليمة، ولم تظهر أي آثار عنف أو بعثرة داخل الشقة. وبعد إجراء التحقيقات، تبين أن المتهمة هي "روان أ.م."، 23 عامًا، ابنة الممرضة التي تعمل لدى المجني عليه.

وقد تبين أن المجني عليه كان قد سمح لوالدة المتهمة، التي تعمل ممرضة لدى طبيب خاص به، بالدخول إلى شقته بشكل متكرر لتركيب محاليل له، وفي أحد الأيام، استغلت ابنتها انشغاله بالعلاج، وقامت بسرقة مفتاح الشقة، ومن ثم استولت على المبلغ المسروق.

وبعد تقنين الإجراءات، تم ضبط المتهمة في مسكنها، وعُثر بحوزتها على مبلغ 40 ألف جنيه مصري، و25 دولارًا أمريكيًا، و1000 ريال سعودي. وبمواجهتها، اعترفت بارتكاب السرقة وتحويل المبلغ المسروق إلى الجنيه المصري.

تم تحرير المحضر رقم 18297 جنح دكرنس، وعُرضت الواقعة على النيابة العامة التي باشرت التحقيقات.