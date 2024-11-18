توقف قلبه في "ماتش كرة".. رحيل مؤثر لطبيب أسنان في كفر الشيخ

كفر الشيخ - إسلام عمار:

شهدت مدينة دسوق في محافظة كفر الشيخ حادثة مأساوية جديدة مشابهة لما تعرض له مدافع فريق كفر الشيخ محمد شوقي، الذي سقط مغشيًا عليه أثناء مباراة فريقه مع القزازين في دوري القسم الثاني الممتاز "ب" بعد توقف بعضلة القلب.

هذه المرة كانت الحادثة مع طبيب الأسنان الدكتور مصطفى صبري مطاوع، الذي تعرض لتوقف في عضلة القلب أثناء لعب كرة القدم مع أصدقائه بمركز التنمية الشبابية في المدينة.

أوضح سعد عزيز، فني إلكترونيات من مدينة دسوق وشاهد عيان على الواقعة، أن الطبيب مصطفى سقط بشكل مفاجئ على أرض الملعب مغشيًا عليه أثناء المباراة، مما دفع أصدقاءه لمحاولة إسعافه دون جدوى.

ومع عدم توفر أي وسيلة إسعافية في المركز، اضطروا إلى استدعاء سيارة إسعاف لنقله إلى مستشفى دسوق العام.

أضاف عزيز أن الأطباء في المستشفى بذلوا جهدًا كبيرًا لمحاولة إنقاذ الطبيب، ولكن توقف عضلة القلب كان قاتلًا، وأعلن الأطباء وفاته.

وقد خيمت حالة من الحزن الشديد على أهالي مدينة دسوق والرياضيين في مركز التنمية الشبابية بعد هذه الواقعة الأليمة.