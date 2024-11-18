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مشاجرة على "فتحة شباك" تُسقط قتيلًا في قنا

11:06 م الإثنين 18 نوفمبر 2024

تعبيرية

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قنا_عبدالرحمن القرشي :

لفظ شاب أنفاسه الأخيرة، اليوم الإثنين، بطلق ناري في مشاجرة بين عائلتين في قرية الغرابوة، التابعة لدائرة مركز دشنا، شمالي محافظة قنا.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن قنا، إخطارًا من مركز شرطة دشنا بالحادث ومقتل الطالب البالغ من العمر 19 عامًا، في المشاجرة التي وقعت بسبب خلافات على فتحة شباك منزل، داخل قرية الغرابوة مركز دشنا.

جرى إيداع الجثة داخل مشرحة مستشفى فاو في دشنا، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

مشاجرة طلق ناري مستشفى فاو دشنا
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