بعد إحالتها للجنايات.. ننشر نص التحقيقات مع المتهمة بتخدير طفلها لبيع أعضائه في بورسعيد

بورسعيد - طارق الرفاعي:

تنظر محكمة جنايات بورسعيد يوم 21 ديسمبر من العام الجاري، أولى جلسات محاكمة المتهمة بتخدير طفلها وتصويره عاريًا ومحاولة قتله بالتعاون مع آخر من دولة عربية لبيع أعضائه والاتجار بالبشر.

حصل "مصراوي" على ما تضمنته التحقيقات في القضية رقم 3593 لسنة 2024، والمقيدة برقم 1143 لسنة 2024 جنايات كلي بورسعيد، والمتهمة فيها "هـ.ث.م.د" والمدعو "ع.ا.م.ا"، أجنبي الجنسية تجاوز 15 من عمره ولم يبلغ 18 عاماً، بارتكاب جرائم الاتجار في البشر، وهتك عرض الطفل نجل المتهمة الأولى، والشروع في قتل الطفل بالعقاقير الطبية السامة، والاعتداء على حرمة الحياة الخاصة للمجني عليه نجل السيدة، وأحرزا بقصد العرض مقاطع مرئية خاصة بالمجني عليه خادشة للحياء وتتعلق بالاستغلال الجنسي للأطفال.

أقرت المتهمة الأولى - والدة الطفل - بإرسال صور المجني عليه نجلها للمتهم الأول الطفل الذي تم ضبطه بواسطة الشرطة الدولية، وقامت بتصوير مقاطع فيديو لنجلها في حال كونه مجردًا من ملابسه وأرسلتها للمتهم الأول الطفل المقيم بدولة عربية، واتفق معها على شراء عقاقير وأمبولات، وأعدت زجاجات فارغة للاحتفاظ بها، وقامت بإعطائها لنجلها، وكانت عبارة عن 10 أقراص لأنواع مختلفة، وقامت بتصويره عارياً وإرسال 5 مقاطع فيديو أخرى، ورفض المتهم أخذ العينات من البول والدماء من المجني عليه لعدم إتمام عملية الإغماء ونظراً لانقطاع الاتصال بينهما، وبمواجهتها بالمقاطع المرئية المتواجدة على هاتف المتهم أقرت بأنها ذات المقاطع الملتقطة بمعرفتها والتي قامت بإرسالها.

وأقر المتهم الثاني الذي تم ضبطه بواسطة الشرطة الدولية، أنه نفذ مخططه المسبق على التعامل مع المصريين المعدمين ماديًا وبالأخص من الفئة العمرية من سبع سنوات وحتى 18 عامًا من الذكور، وتحريضه للغير على الإقدام على ذلك وإغوائهم بالمقابل المادي وبالسبل التي يقبلونها، في التعامل وتحديد المتحصل عليهم من المجني عليهم، وهي عينات من الدم والبول لسهولة التحصل عليها، تماشيًا مع إظهار الأعضاء التناسلية للمجني عليهم، وذلك لتكوين الاستوديو المتضمن المحتوى الخاص به، والمتمثل في التقاط مقاطع مرئية للعنف الطبي بواسطة الحقن والأقراص، ومن ثم قتلهم، لتحقيق الغاية من محتوى العنف مع إظهار مواطن العفة في أجسادهم حال حياتهم إشباعاً لرغباته الجنسية، ولاستغلالها جنسيًا في إعداد المقاطع التشويقية لمقاطع الرعب الطبي المعدة من قِبَله، لاستقطاب العديد من المشاهدات.

وأضاف بأنه قرر الاتفاق مع المتهمة الأولى على التعامل في المجني عليه لكونه مميزاً من ناحيتين وهما: كون المنفذة هي الأم والمنفذ عليه ابنها، ولما يمتاز به المجني عليه من مواصفات جسدية جنسية شاهدها من خلال المقطع المرسل إليه من المتهمة، وأنه قد قرر جرعة عقارية للمجني عليه تتمثل في شريط من عقار وآخر من عقار، والمتهمة الأولى أعطت المجني عليه الطفل عدد الأقراص التي أبلغها بها وزادت عليهم عدد قرص واحد من عقار محدد، وأكدت أن المتهمة رغبت في التعامل معه على طفلين مرسلين إليه بالصورة مقابل مليوني جنيه.

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