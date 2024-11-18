المكنسة مستمرة.. تجدد هطول الأمطار الغزيرة على الإسكندرية- صور

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الإسكندرية – محمد عامر:

تجدد هطول الأمطار الغزيرة على أحياء الإسكندرية، مساء اليوم الاثنين، يصاحبها رياح وانخفاض ملحوظ في درجات الحرارة، وذلك تزامنًا مع نوة المكنسة المقرر أن تستمر 4 أيام.

وتراوحت درجات الحرارة على الإسكندرية بين 21 للعظمى، و19 للصغرى، وسرعة الرياح 19 كم/ الساعة والرطوبة 73%، وذلك دون تأثير على حركة المرور أو الملاحة البحرية.

وأعلن الفريق أحمد خالد، محافظ الإسكندرية، رفع درجة الاستعداد القصوى والطوارئ والاستنفار العام بجميع الأجهزة التنفيذية، للتعامل مع تداعيات موجة الطقس السيئ.

ودفعت شركة الصرف الصحي بالتنسيق مع الأحياء وشركتي مياه الشرب ونهضة مصر لأعمال النظافة بنحو 180 سيارة لكسح تراكمات مياه الأمطار من الشوارع والأنفاق والطرق.

يشار إلى أن نوة المكنسة سُميت بهذا الاسم لأنها تكنس البحر – بحسب الصيادين، ويعقبها نوة "باقي المكنسة" والتي تشهد أمطار أيضا لمدة 4 أيام ولكن يصاحبها رياح جنوبية غربية هذه المرة.