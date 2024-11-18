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إصلاح سقف قاعة محاضرات "الإسكندرية الأهلية".. والجامعة: انتظام الدراسة غدًا (صور)

09:45 م الإثنين 18 نوفمبر 2024
  • عرض 8 صورة
  • عرض 8 صورة
    إصلاح سقف قاعة المحاضرات بطب الإسكندرية
  • عرض 8 صورة
    إصلاح سقف قاعة المحاضرات بطب الإسكندرية
  • عرض 8 صورة
    إصلاح سقف قاعة المحاضرات بطب الإسكندرية
  • عرض 8 صورة
    إصلاح سقف قاعة المحاضرات بطب الإسكندرية
  • عرض 8 صورة
    إصلاح سقف قاعة المحاضرات بطب الإسكندرية
  • عرض 8 صورة
    إصلاح سقف قاعة المحاضرات بطب الإسكندرية
  • عرض 8 صورة
    إصلاح سقف قاعة المحاضرات بطب الإسكندرية
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الإسكندرية – محمد عامر:

أنهت إدارة جامعة الإسكندرية الأهلية، مساء اليوم الإثنين، إصلاح وترميم قاعة المحاضرات بكلية الطب وإعادة فرشها مرة أخرى تمهيدًا لانتظام الدراسة بها غدًا، وذلك بعد انهيار السقف الديكوري بسبب الأمطار.

وكانت الجامعة قد أصدرت بيانًا أشارت فيه إلى انهيار سقف قاعة المحاضرات بالطابق الأخير في حوالي الساعة العاشرة والنصف صباحًا بسبب استمرار هطول الأمطار الغزيرة منذ فجر اليوم، بالإضافة إلى انسداد مجاري تصريف الأمطار.

ولفت البيان إلى أن انسداد المجاري كان نتيجة لأعمال الإنشاءات وصب الخرسانة في المبنى الملاصق، ما تسبب بدوره في تسرب جزئي للمياه أعلى السقف المستعار، وهو عبارة عن ألواح خفيفة بشكل ديكوري، مما أدى إلى تشبع أجزاء منها بالمياه وسقوطها داخل القاعة.

وأكدت إدارة جامعة الإسكندرية الأهلية أنه تم احتواء الموقف على الفور، ولم يُصب الطلاب بأي سوء، وقد تم استدعاء الإدارة الهندسية ومشرفي العمل بالمشروع لمعاينة الوضع على الطبيعة، وجاري إصلاحه وإزالة كافة التلفيات في السقف.

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