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مديرية تعليم أسيوط تستبعد معلمة بعد اتهامها بالاعتداء على تلاميذ مدرسة خاصة

08:14 م الإثنين 18 نوفمبر 2024

مديرية التربية والتعليم بأسيوط

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أسيوط – محمود عجمي:

أعلنت مديرية التربية والتعليم بأسيوط عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي عن استبعاد معلمة من إحدى المدارس الخاصة بعد اتهامها بالضرب والسحل لبعض التلاميذ.

وجاء في المنشور: "بناءً على تعليمات اللواء محافظ أسيوط، تقرر استبعاد المعلمة التي قامت بضرب الطفل بما لا يليق بمكانة المعلم وعلاقته بطلابه، وتحويلها إلى العمل الإداري لحين الانتهاء من التحقيقات."

وأكد القرار استبعاد المعلمة من أعمال التدريس وإلحاقها بالعمل الإداري لحين الانتهاء من التحقيقات في واقعة التعدي بالضرب والسحل على بعض التلاميذ بالمدرسة.

مديرية التربية والتعليم بأسيوط أسيوط المعلمة المتهمة بالاعتداء على تلاميذ المدارس الخاصة واقعة التعدي بالضرب والسحل
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