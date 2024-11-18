رضعتها لسه سخنة.. العثور على طفلة حديثة الولادة على الطريق الزراعي في الشرقية

الشرقية - مصراوي:

عثر الأهالي بطريق زراعي بقرية سنجها التابعة لمركز كفر صقر بمحافظة الشرقية على طفلة رضيعة ملقاة دون أحد، وبجانبها قنينة الرضاعة ما زالت ساخنة.

تلقت مديرية أمن الشرقية إخطارًا من مركز شرطة كفر صقر يفيد عثور أهالي قرية سنجها على طفلة حديثة الولادة ملقاة على طريق زراعي بالقرب من حدود قرية الزيدين، مرتدية كامل ملابسها وبصحة جيدة، وإلى جوارها قنينة الرضاعة الخاصة بها.

انتقلت قوة أمنية إلى موقع البلاغ، حيث قرية سنجها بمركز كفر صقر، وتم نقل الطفلة إلى مستشفى كفر صقر المركزي لتقديم الرعاية الطبية لها وعنايتها لحين التصرف في أمرها.

تحرر المحضر اللازم للواقعة، فيما أخطرت جهات التحقيق لمباشرتها واتخاذ الإجراءات اللازمة من حيث وضعها في دار لرعاية الأطفال أو تحديد هويتها.