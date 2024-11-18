مصرع ثلاثينية ألقت بنفسها من أعلى منزلها بقنا

قنا – عبدالرحمن القرشي:

لقيت سيدة ثلاثينية مصرعها، اليوم الاثنين، جراء سقوطها من علو بقرية جراجوس التابعة لمركز قوص، جنوبي محافظة قنا.

كانت البداية بتلقي الأجهزة الأمنية بمديرية أمن قنا إخطارًا من مرفق إسعاف قنا، برئاسة الدكتور محمد فؤاد، مدير المرفق، يفيد ورود بلاغ بمصرع سيدة إثر سقوطها من علو بقرية جراجوس بمركز قوص. وعلى الفور تم الدفع بسيارة إسعاف إلى موقع الحادث.

بالانتقال والفحص، تبين مصرع سيدة تبلغ من العمر 35 عامًا، تعاني من مرض نفسي، إثر إلقاء نفسها من أعلى منزلها بقرية جراجوس بمركز قوص، وجرى نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى قوص المركزي تحت تصرف الجهات المختصة.

تحرر محضر بالواقعة، وأخطرت جهات التحقيق لاستكمال التحقيقات، والتي كلفت إدارة البحث الجنائي بتكثيف الجهود لكشف ملابسات الحادث.

وتعمل الدولة على تقديم الدعم للمرضى النفسيين من خلال أكثر من جهة خط ساخن لمساعدة من لديهم مشاكل نفسية أو رغبة في الانتحار، أبرزها الخط الساخن للأمانة العامة للصحة النفسية، بوزارة الصحة والسكان، لتلقي الاستفسارات النفسية والدعم النفسي، ومساعدة الراغبين في الانتحار، من خلال رقم 08008880700، 0220816831، طوال اليوم.

كما خصص المجلس القومي للصحة النفسية خطًا ساخنًا لتلقي الاستفسارات النفسية 20818102.

وأكدت دار الإفتاء المصرية أن الانتحار كبيرة من الكبائر وجريمة في حق النفس والشرع، وأن المنتحر ليس بكافر، ولا ينبغي التقليل من ذنب هذا الجرم أو إيجاد مبررات له. كما يجب التعامل مع الأمر على أنه مرض نفسي يمكن علاجه من خلال المتخصصين.