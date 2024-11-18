وكيل تعليم قنا يناقش تفعيل أدوار مجلس أمناء مدارس المحافظة

قنا – عبدالرحمن القرشي:

عقد هاني عنتر الصابر، وكيل وزارة التربية والتعليم بقنا، اليوم الاثنين، اجتماعًا لمجلس الأمناء والآباء والمعلمين على مستوى المديرية، بحضور سعيد حسن، رئيس مجلس أمناء المحافظة، ورؤساء المجلس بالإدارات التعليمية، ومديري عموم الإدارات التعليمية، وأحلام محمود، موجه عام التربية الاجتماعية وأمين سر المجلس، والدكتور سيد مرزوق، موجه أول المديرية، وأسامة قدوس مصطفى، مدير إدارة العلاقات العامة، وحسن غريب، مدير إدارة المتابعة.

ناقش الاجتماع عددًا من الموضوعات الهامة بشأن العملية التعليمية وأهم المستجدات في الفترة القادمة، على رأسها تفعيل وتطبيق لجان الحماية المدرسية على جميع المستويات بالقرار الوزاري رقم 150 لسنة 2024، وتفعيل دور مجلس الأمناء في تذليل الصعوبات التي تواجه العملية التعليمية. كما تطرق الاجتماع لعرض أبرز الإنجازات التي تحققت خلال الفترة السابقة ومناقشة خطة العمل للعام الجديد.

أكد وكيل وزارة التربية والتعليم بقنا على دور مجلس الأمناء باعتباره شريكًا أساسيًا في استقرار العملية التعليمية، مطالبًا بحصر المشكلات التي تواجه العملية التعليمية للبحث عن حلول لها بما يخدم مصلحة أبنائنا الطلاب، وذلك من خلال عقد لقاءات دورية مع مجلس الأمناء بالإدارات ومديري المدارس، ومناقشة دور مجلس الأمناء والآباء والمعلمين في تقديم الدعم للمدارس، موضحًا أهمية التنسيق والتعاون لحل المشكلات بشكل فعال.

وأشار وكيل الوزارة إلى أن المديرية بصدد تدشين مبادرة بعنوان "كلنا مهذبون" تحت رعاية الدكتور خالد عبد الحليم، محافظ قنا، خلال الأسبوع المقبل، لترسيخ القيم التربوية والأخلاقية لدى الطلاب بمدارس المحافظة.