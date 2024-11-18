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صب خرسانة وانسداد مجاري.. بيان يكشف أسباب انهيار سقف قاعة محاضرات "الإسكندرية الأهلية" - صور

07:25 م الإثنين 18 نوفمبر 2024
  • عرض 7 صورة
  • عرض 7 صورة
    انهيار سقف قاعة بكلية الطب جامعة الإسكندرية الأهلية
  • عرض 7 صورة
    انهيار سقف قاعة بكلية الطب جامعة الإسكندرية الأهلية
  • عرض 7 صورة
    انهيار سقف قاعة بكلية الطب جامعة الإسكندرية الأهلية
  • عرض 7 صورة
    انهيار سقف قاعة بكلية الطب جامعة الإسكندرية الأهلية
  • عرض 7 صورة
    انهيار سقف قاعة بكلية الطب جامعة الإسكندرية الأهلية
  • عرض 7 صورة
    انهيار سقف قاعة بكلية الطب جامعة الإسكندرية الأهلية
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الإسكندرية - محمد عامر:

أصدرت إدارة جامعة الإسكندرية الأهلية، مساء اليوم الاثنين، بيانًا حول واقعة انهيار سقف قاعة المحاضرات بكلية الطب، مؤكدة أن سلامة الطلاب تأتي على رأس أولوياتها.

ووفقًا للبيان، وقع الحادث في حوالي الساعة العاشرة والنصف صباحًا بسبب استمرار هطول الأمطار الغزيرة منذ فجر اليوم، وانسداد مجاري تصريف الأمطار بالسطح المعدني لقاعات المحاضرات في الدور الأخير.

وأشار البيان إلى أن المجاري قد انسدت نتيجة لأعمال الإنشاءات وصب الخرسانة في المبنى الملاصق، مما تسبب بدوره في تسرب جزئي للمياه فوق السقف المستعار، الذي يتكون من ألواح خفيفة بشكل ديكوري، ما أدى إلى تشبع أجزاء منها بالمياه وسقوطها داخل القاعة.

وأكدت إدارة جامعة الإسكندرية الأهلية أنه تم احتواء الموقف على الفور، ولم يصب الطلاب بأي سوء. كما تم استدعاء الإدارة الهندسية ومشرفي العمل بالمشروع لمعاينة الوضع على الطبيعة، وجارٍ إصلاحه وإزالة كافة التلفيات في السقف.

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