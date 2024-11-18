10 أشخاص.. ننشر أسماء ضحايا ومصابي حادث الطريق الدولي بالإسكندرية (صور)

الإسكندرية - محمد البدري ومحمد عامر:

حصل مصراوي على أسماء ضحايا ومصابي حادث انقلاب ميكروباص الذي وقع مساء اليوم الإثنين على الطريق الدولي بمنطقة الدخيلة غربي الإسكندرية،

بلغت حصيلة الحادث 3 وفيات وإصابة 7 آخرين، وجاءت بياناتهم كالتالي:

أسفر الحادث عن وفاة:

ريهام محمد أحمد عبدالغفور - 31 سنة، ومحمد عطية العزومي - 36 سنة، ومجدي محروس عاطف عطاالله - 40 سنة.

وأصيب: أحمد عبدالله أحمد - 58 سنة - باشتباه كسر باليد اليمنى والعمود الفقري، وأيمن أحمد عبدالله أحمد - 32 سنة - بسحجات وكدمات متفرقة بعموم الجسم، ومحمد عاشور علي جاد - 36 سنة - باشتباه كسر بالذراع اليُمنى وسحجات وكدمات.

كما أصيب: محمد علي أحمد - 44 سنة - باشتباه خلع بالذراع اليُمنى، وعبادي مصطفى محمد مصطفى - 50 سنة - باشتباه بكسور وجروح وكدمات متفرقة بعموم الجسم، وبدر أحمد تمام - 15 سنة - بصدمة عصبية، بالإضافة إلى مصاب مجهول الهوية، حوالي 35 سنة، مصاب باشتباه نزيف على المخ، واشتباه خلع بالكتف الأيسر، وسحجات وكدمات متفرقة بعموم الجسم.

تلقت الأجهزة الأمنية بالإسكندرية إخطارًا بانقلاب سيارة ميكروباص بالطريق الدولي بمنطقة الدخيلة باتجاه الكيلو 21، حيث انتقل ضباط الشرطة والمرور والإسعاف إلى موقع البلاغ، وتبين من الفحص أن الحادث وقع نتيجة اختلال عجلة القيادة بيد السائق، مما أدى إلى تحطم السيارة ووقوع الإصابات.

تم نقل المصابين إلى مستشفى العامرية العام، وجرى رفع السيارة من الطريق الصحراوي لإعادة تسيير حركة المرور، وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة للعرض على النيابة العامة.

يذكر أن محافظة الإسكندرية تتعرض منذ صباح اليوم إلى أمطار متوسطة إلى غزيرة ورياح شمالية غربية، مع انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة بالتزامن مع قدوم نوة المكنسة.

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