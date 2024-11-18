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انقلاب "توك توك" بـ 5 فتيات في بني سويف

06:13 م الإثنين 18 نوفمبر 2024

انقلاب مركبة توكتوك

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بني سويف - حمدي سليمان:

أُصيبت خمس فتيات، مساء اليوم الإثنين، في انقلاب مركبة "توك توك" على أحد الطرق الفرعية في نطاق مركز بني سويف.

تلقت مديرية أمن بني سويف إخطارًا من غرفة عمليات النجدة بالحادث الذي وقع على طريق قرية حاجر بني سليمان في مركز بني سليمان.

انتقلت سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث، وتبين أن الإصابات شملت "إنجي.أ.ع"، 17 عامًا، التي تعرضت لاشتباه كسر في الحوض، و"نسمة.ش.ج"، 18 عامًا، التي أصيبت باشتباه ما بعد الارتجاج، و"آية.ج.ع"، 18 عامًا، التي تعرضت أيضًا لاشتباه ما بعد الارتجاج، و"فرح.أ.ا"، 15 عامًا، التي أصيبت بسحجات وكدمات بالجسم، و"أزهار.ج.س"، 17 عامًا، التي أصيبت باشتباه ما بعد الارتجاج.

تم نقل المصابات إلى مستشفى إهناسيا التخصصي لتلقي العلاج اللازم، وتم تحرير محضر بالواقعة.

حادث سير انقلاب توكتوك مستشفى اهناسيا
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