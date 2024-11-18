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مأساة على الطريق الدولي.. 3 وفيات و7 مصابين في انقلاب ميكروباص بالإسكندرية (صور)

06:11 م الإثنين 18 نوفمبر 2024
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    حادث انقلاب ميكروباص
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    حادث انقلاب ميكروباص
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الإسكندرية - محمد البدري ومحمد عامر:

ارتفعت حصيلة حادث انقلاب ميكروباص الذي وقع مساء اليوم الإثنين على الطريق الدولي بمنطقة الدخيلة غربي الإسكندرية، حيث أسفر الحادث عن وفاة ثلاثة أشخاص وإصابة سبعة آخرين.

تلقت الأجهزة الأمنية بالإسكندرية إخطارًا يفيد بانقلاب سيارة ميكروباص على الطريق الدولي بمنطقة الدخيلة باتجاه الكيلو 21.

انتقل ضباط الشرطة والمرور والإسعاف إلى موقع البلاغ، وتبين من الفحص أن الحادث وقع نتيجة اختلال عجلة القيادة بيد السائق، مما أدى إلى تحطم السيارة ووقوع الإصابات.

تم نقل المصابين إلى مستشفى العامرية العام، ويجري رفع السيارة من الطريق الصحراوي لإعادة تسيير حركة المرور. تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة للعرض على النيابة العامة.

يُذكر أن محافظة الإسكندرية تتعرض منذ صباح اليوم إلى أمطار متوسطة إلى غزيرة ورياح شمالية غربية، مع انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة بالتزامن مع قدوم نوة المكنسة.

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