بسبب الأمطار.. لحظة انهيار سقف بكلية الطب جامعة الإسكندرية الأهلية - فيديو وصور

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الإسكندرية – محمد عامر:

تداول طلاب بجامعة الإسكندرية الأهلية عبر مواقع التواصل الاجتماعي، اليوم الاثنين، مقاطع فيديو للحظة انهير السقف "الديكوري" لقاعة محاضرات بكلية الطب، بسبب الأمطار الغزيرة لنوة "المكنسة".

وتٌظهر مقاطع الفيديو تسرب مياه الأمطار من الجدران والنوافذ داخل القاعة المشار إليها ما تسبب في تحطم السقف "الديكوري" وحدوث تلفيات كبيرة بالقاعة ما استدعى إخلائها من الطلاب.

ووفقًا لمصدر مسؤول، تسبب انسداد مواسير تصريف مياه الأمطار أعلى سطح كلية الطب بجامعة الإسكندرية الأهلية في تخزين وتراكم المياه وتسربها داخل السقف المشار إليه ما تسبب في انهياره.

وسارعت إدارة الكلية في اتخاذ إجراءات احترازية بإخلاء القاعة من الطلاب حفاظًا على سلامتهم، لحين إصلاح السقف، مؤكدًا عدم حدوث إصابات بين الطلاب جراء الحادث.

وضربت نوة المكنسة سواحل وأحياء الإسكندرية يصاحبها أمطار متوسطة إلى غزيرة لا تتوقف على مدار اليوم ورياح شمالية غربية وانخفاض ملحوظ في درجات الحرارة.