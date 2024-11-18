الانتهاء من المخطط الاستراتيجي لمدينة أبو زنيمة -صور

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جنوب سيناء – رضا السيد:

كشف اللواء عماد فكري رئيس مدينة أبو زنيمة بمحافظة جنوب سيناء، عن الانتهاء من المخطط الاستراتيجي التفصيلي الخاص بالمدينة، المقرر تنفيذه حتى عام 2027، مؤكدًا أن المدينة خلال هذه الفترة ستشهد طفرة على مستوى كافة المجالات، وتوفير جميع الخدمات للمواطنين، وذلك تنفيذًا لتوجيهات الدكتور خالد مبارك، محافظ جنوب سيناء.

وأوضح رئيس المدينة في تصريح اليوم، أنه جرى الانتهاء من مرحلة دراسة الوضع الراهن للمدينة ضمن أعمال المخطط التفصيلي، بالتنسيق مع الإدارة العامة للتخطيط العمراني، والمكتب الاستشاري، مؤكدًا أن المخطط يتضمن تنفيذ عددًا من المشروعات الهامة منها مستشفى عام، وخدمات تعليمية وتجارية وترفيهية.

وأشار إلى تكثيف حملات النظافة بالمدينة بالتنسيق بين شئون البيئة والحملة الميكانيكية بمجلس المدينة، إضافة إلى ورفع أكوام التراب من المنطقة الصناعية باللودر والسيارة القلاب، وصيانة بلدورات أرصفة الأحياء السكنية بالجهود الذاتية، لظهور المدينة بالمظهر اللائق.

وكانت محافظة جنوب سيناء، أعلنت اعتماد المخطط الاستراتيجي العام الـ 9 مدن بقرار من وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية رقم 47 لسنة 2021، وطبقا للاشتراطات التخطيطية والبنائية والقوانين المنظمة لذلك، وهم رأس سدر وأبو رديس وأبو زنيمة وشرم الشيخ وطور سيناء ودهب وطابا وسانت كاترين.

وبلغت مساحة الحيز العمراني المعتمد مدينة أبو زنيمة 1782.37 فدان، وكان قد جرى الاعتماد بتاريخ 4 يناير 2022، برقم 4602 لسنة 2023 بحد أقصى لقيد الارتفاع للمدينة 12 مترًا.