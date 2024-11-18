العثور على جثة موظف في القليوبية بها جروح وكدمات

القليوبية - أسامة عبدالرحمن:

تكثف الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية، جهودها، لكشف غموض العثور على جثة موظف بالمعاش، بقرية أسنيت بمدينة كفر شكر بمحافظة القليوبية بها آثار كدمات وضرب وجروح متفرقة.

وجرى التحفظ على الجثة ونقلها إلى مستشفى كفر شكر التخصصي، ثم إلى مشرحة مستشفى بنها التعليمى، لإجراء فحص الصفة التشريحية لوجود شبهة جنائية بالواقعة.

وتحرر محضر بالواقعة، وأمرت جهات التحقيق بندب الطب الشرعي، لفحص الجثة لبيان سبب الوفاة وتحديد المتهمين بارتكاب الواقعة.

تلقى اللواء عبدالفتاح القصاص مدير أمن القليوبية، إخطارا من مركز شرطة كفر شكر يفيد ورود إشارة من مستشفى كفر شكر التخصصي بوصول جثة موظف بالمعاش يدعى "صلاح م ع"، مقيم بقرية أسنيت بمدينة كفر شكر، في العقد الخامس من العمر بها عدة إصابات مختلفة بالجسد والذراعين مما تسبب في وفاته في ظروف غامضة.

وتقرر تشكيل فريق بحث جنائي لكشف ملابسات ظروف حدوث الواقعة، حيث اتهمت أسرته بعض الأشخاص والمشتبه فيهم ويجرى التحقيق معهم في الواقعة .

ودلت التحريات الأولية لأجهزة البحث الجنائي بقيادة اللواء محمد السيد مدير إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن القليوبية، على وجود شبهة جنائية، وتعدي بالضرب على المجني عليه بسبب بعض الخلافات داخل القرية محل إقامته.

وتحرر محضر بالواقعة رقم 4300 إداري مركز شرطة كفر شكر، وتولت النيابة العامة التحقيق.