ضبط عنصر إجرامي هارب من 40 حكمًا قضائيًا فى قنا

قنا -عبدالرحمن القرشي :

ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن قنا برئاسة ضباط المباحث الجنائية، القبض على عنصر إجرامي خطير هارب من جناية مؤبد و40 حكما قضائيا آخرين سرقات، في منطقة المساكن التابعة لدائرة بندر قنا.

جاءت البداية عندما تلقت مديرية أمن قنا، إخطارًا من قسم قنا يفيد بتمكن قوة أمنية من القبض على عنصر إجرامي هارب يدعى على أ.ح، يبلغ من العمر 27 عامًا، وكان بحوزته بندقية خرطوش وطلقات وكميات من الحشيش المخدر والشابو في منطقة المساكن بمدينة قنا.

وجرى التحفظ على العنصر الإجرامي والمضبوطات، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت الجهات المختصة لمباشرة التحقيقات.