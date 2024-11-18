المواطنون يعانون.. الأمطار تغرق شوارع إدكو وكفر الدوار بالبحيرة -صور

البحيرة - أحمد نصرة:

تسببت موجة الأمطار الغزيرة التي تعرضت لها مدن ومراكز محافظة البحيرة، اليوم الاثنين، في تراكم المياه في الشوارع، ما تسبب في إعاقة سير المواطنين بعدد من المناطق خاصة في مركزي إدكو وكفر الدوار.

ورفعت محافظة البحيرة، درجة الاستعداد القصوى، لمواجهة التداعيات المحتملة للتقلبات الجوية، مع الالتزام باستمرار عمل غُرف العمليات الفرعية بالمراكز والمديريات، على مدار 24 ساعة، لتلقي البلاغات، وإخطار غرفة التحكم والسيطرة أولًا بأول.

وأكدت الدكتورة جاكلين عازر محافظ البحيرة، انتشار جميع الفرق والمعدات في المناطق المتأثرة بسقوط الأمطار وفق خطة العمل المعدة مسبقًا، بالتعاون مع الوحدات المحلية وشركات المياه والصرف الصحي والكهرباء، إضافة إلى الحماية المدنية، لضمان رفع تجمعات المياه والحفاظ على انتظام الحركة المرورية بجميع الشوارع والميادين بنطاق المحافظة.

وأشارت عازر، إلى عمل غرفة السيطرة والتحكم بالديوان العام على مدار الساعة لمتابعة الموقف أولًا بأول، وتفعيل غرف العمليات الفرعية بالمراكز والمدن وربطها بغرفة العمليات المركزية بالديوان العام مع تكثيف التواجد الميداني للقيادات التنفيذية.

وكانت هيئة الأرصاد الجوية، حذرت في بيان لها، من سقوط أمطار غزيرة إلي متوسطة وخفيفة على بعض محافظات الجمهورية من بينها محافظة البحيرة.