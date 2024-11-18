قرية غرب سهيل بأسوان.. حكاية وجهة سياحية عالمية جديدة -صور

أسوان - إيهاب عمران:

أعلنت منظمة الأمم المتحدة للسياحة،عن فوز قرية غرب سهيل بمحافظة أسوان، ضمن أفضل القرى الريفية السياحية لعام 2024 ، كواحدة من 55 قرية تم اختيارهم على مستوى العالم من بين 260 قرية تقدموا للمسابقة.

وتقع قرية غرب سهيل على الضفة الغربية لنهر النيل في مدينة أسوان، واستغل أهلها هذا الموقع الجغرافي المميز في تحويل قريتهم إلى قرية سياحية عالمية ، يأتي لزيارتها السياح من مختلف دول العالم.

وقال عبد الناصر صابر نقيب المرشدين السياحيين السابق بأسوان، إن قرية غرب سهيل نموذج ايجابي للقري السياحية الريفية المصرية والتي يجب نشره فى مختلف محافظات الجمهورية، فهى قرية بلا بطالة، فكل أهلها يعملون بالسياحة، وتميزوا بالسياحة البيئية التى يقبل عليها السياح من كل دول العالم، وساعدهم على ذلك موقع القرية المتميز والفريد المطل على نهر النيل فى منظر بديع مما ساهم فى حصول القرية على هذه الجائزة العالمية، والتي تعد من أفضل وسائل الدعاية السياحية للقرية ولأسوان بوجه خاص، وللسياحة المصرية بشكل عام.

جداريات تحكي التاريخ النوبي

وأضاف صابر، أن أهالى القرية يحافظون على نظافتها وجمالها وحولوا مبانيها ومنازلها الى لوحات جدارية تحكي التاريخ النوبي، كما أنهم برعوا فى تقديم الوجبات والمشروبات النوبية المميزة وكذلك تميزت سيدات وفتيات القرية بالرسم بالحناء.

وتحولت كل منازل القرية إلى فنادق ومزارات سياحية ضمت العديد من البرامج المميزة، من أهمها السياحة العلاجية والتزلج على الرمال وركوب الجمال، ومشاهدة احواض التماسيح التي لا يخلو منزل منها، وكذلك عروض فرق الفنون الشعبية النوبية.

لا تخلو من الزائرين

وأضاف "عم حارس" من أبناء قرية غرب سهيل وصاحب بازار سياحي، أن قريتهم لا تخلو من الزائرين صيفا وشتاء، وإن كانت نسب الإقبال يزداد في فصل الشتاء، ويبدأ السائحون فى التوافد على القرية سواء عبر النهر بالمراكب النيلية، أو عن طريق البر بعد أن يعبروا جسم خزان أسوان.

وتابع: "أننا نتعامل مع السياح بود وحب فهم ضيوفنا وكثيرا منهم تحولوا إلى اصدقاء نتواصل معهم بعد سفرهم، فكل أهل القرية يعملون بالسياحة ما بين بازارات أو بيوت نوبية متخصصة في استقبال السياح، وعمل برامج خاصة لهم، وفي الفترة الأخيرة تم إنشاء عدد من الفنادق البيئية بالقرية، والتى تجذب اعداد كبيرة من السائحين.

بانوراما جمالية

على الجانب الآخر قدم اللواء إسماعيل كمال محافظ أسوان التهنئة لأهالى قرية غرب سهيل النوبية باعتبارها من أجمل المواقع المتميزة على صفحة نهر النيل الخالد لما تمتلكه من الطبيعة الخلابة، وبشاشة الوجوه السمراء لأهالها، الذين يتميزون بحسن وحفاوة الإستقبال لضيوفهم وزائريهم من مختلف الأفواج السياحية والمصريين ، وهو الذى جعلها تمثل أيقونة للتراث الثقافى المصرى ، ولاسيما أنها لاتزال تحتفظ بالطراز النوبي القديم من منازل وعادات أهل النوبة الأصيلة.

وأوضح أن قرية غرب سهيل تشهد طفرة كبيرة من المشروعات المتنوعة فى ظل اهتمام الرئيس عبد الفتاح السيسي بها ، وإدراجها ضمن المرحلة الثانية للمبادرة الرئاسية " حياة كريمة "، ليتم تنفيذ مشروعات بقطاعات العمل المختلفة من شبكات مياه الشرب والصرف الصحى والطرق وغيرها مما يجعلها بانوراما جمالية متكاملة الأركان، وتحقق مزيد من الجذب للحركة السياحية، وتحويلها لأكبر مركز ومقصد للسياحة الريفية والبيئية والعلاجية