توجيهات عاجلة لمحافظ البحيرة لرفع مياه الأمطار من الشوارع -صور

البحيرة - أحمد نصرة:

كشف الدكتورة جاكلين عازر محافظ البحيرة، عن انتشار جميع الفرق والمعدات في المناطق المتأثرة بسقوط الأمطار وفق خطة العمل المعدة مسبقًا، بالتعاون مع الوحدات المحلية وشركات المياه والصرف الصحي والكهرباء، إضافة إلى الحماية المدنية، لضمان رفع تجمعات المياه والحفاظ على انتظام الحركة المرورية بجميع الشوارع والميادين بنطاق المحافظة.

وأشارت عازر، إلى عمل غرفة السيطرة والتحكم بالديوان العام على مدار الساعة لمتابعة الموقف أولًا بأول، وتفعيل غرف العمليات الفرعية بالمراكز والمدن وربطها بغرفة العمليات المركزية بالديوان العام مع تكثيف التواجد الميداني للقيادات التنفيذية.

وشددت محافظ البحيرة، على استمرار مراجعة جاهزية محطات الصرف الصحي والزراعي لاستيعاب كميات الأمطار المتزايدة وتكثيف الصيانة للمعدات وأجهزة الشفط وتجهيز فرق طوارئ إضافية للتدخل السريع.

وأهابت محافظة البحيرة، بالمواطنين توخي الحذر أثناء القيادة على الطرق، خاصة في المناطق المعرضة لتجمعات المياه والابتعاد عن أعمدة الإنارة أو الأسلاك الكهربائية مع التواصل الفوري مع الجهات المختصة في حالة الطوارئ لضمان التدخل السريع وتقديم الدعم اللازم.