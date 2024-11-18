70 مليون بيضة سنويًا.. الغربية تستعد لافتتاح محطة عملاقة تحقيق الاكتفاء الذاتي -صور

الغربية - مروة شاهين:

على أعتاب تحقيق اكتفاء ذاتي جديد، تستعد محافظة الغربية لافتتاح محطة إنتاج بيض المائدة بقرية كفر الشيخ سليم بمركز ومدينة طنطا، والتي ستنتج سنويًا 70 مليون بيضة، هذا المشروع الضخم ليس مجرد منشأة إنتاجية، بل هو نقلة نوعية في قطاع الدواجن، من شأنه أن يساهم في توفير احتياجات السوق المحلية من البيض، وخلق فرص عمل جديدة للشباب، وتعزيز الاقتصاد المحلي.

أنشئت تلك المحطة بمنحة ألمانية في عام 1982، وكانت بورصة لإعلان أسعار بيض المائدة يوميا، ولكنها تعرضت لعدة أزمات بعد ثورة 25 يناير، وبلغ إجمالي الخسائر نحو 10 ملايين جنيه، مما أدى إلى غلقها، وتشكيل لجنة فنية للفحص والتكهين، حتي تم اتخاذ قرار آخر بشأنها من قبل محافظ الإقليم، وتخصيص مبلغ مالي ضخم، لإعادة تشغيلها، كونها مشروع تنموي.

وبحسب ما قاله اللواء أشرف الجندي محافظ الغربية، فإن محطة إنتاج البيض بكفر الشيخ سليم بمركز طنطا، مقامة على مساحة 14 فدانا، ومكونة من 8 عنابر 2 لتربية الأمهات و6 للفراخ البياض، ويتكون كل عنبر من 3 خطوط بمساحة 12X 85 بطاقة 34560 طائرا، كما يتم رصف الطريق المؤدي إلى المحطة بطول 3 كم وعرض 12 م.

وأضاف الجندي، أن محطة إنتاج بيض المائدة أوشكت علي الإنتهاء، وتجري الآن أعمال التشطيبات النهائية وبدء التشغيل التجريبي لخطوط الإنتاج بعنابر، وتطويرها بأحدث الماكينات الألمانية، لتعود مرة أخرى إلي العمل بعد سنوات من الغلق.

وأشار إلى أن محطة إنتاج البيض تهدف في المقام الأول لتحقيق الاكتفاء الذاتي من إنتاج بيض المائدة من خلال خطوط للتربية والإنتاج ـ وذلك لإنتاج 70 مليون بيضة في العام الواحد، إلى جانب التصدير للخارج، فضلا عن توفير فرص عمل مباشرة وغير مباشرة للمئات من العمال في المحافظة، وهذه الفرص ستساهم في تحسين دخل العديد من الأسر، مما يعزز من مستوى المعيشة ويقلل من معدلات البطالة .

وقال اللواء أشرف الجندي في حديثة لـ "مصراوي"، إن التقنيات الحديثة المستخدمة في المحطة ودورها في تحسين الإنتاجية وجودة البيض، تتمثل في وجود أنظمة التغذية الآلية والمراقبة الذكية، تضمن تقديم الغذاء المناسب للدواجن بكفاءة عالية، مما يقلل من الهدر ويزيد من إنتاجية البيض.

وكشف مستند صادر عن محافظة الغربية اطلع عليه "مصراوي"، عن وجود تقنيات تحكم في البيئة الداخلية، مثل أنظمة التهوية والتبريد والتدفئة التي تحافظ على بيئة مثالية للدواجن طوال العام، مما يساهم في إنتاج بيض عالي الجودة، أنظمة فرز وتعبئة متطورة، يتم من خلالها فرز البيض تلقائيًا وفقًا للجودة والحجم، مما يقلل من الفاقد ويحسن جاذبية المنتج للسوق، بجانب الرعاية الصحية للدواجن، مما يضمن متابعة الحالة الصحية للدواجن بشكل يومي، مما يساهم في الوقاية من الأمراض وزيادة الإنتاج.

وحول التأثير الاقتصادي للمحطة، أوضحت المحافظة أن المشروع سيؤدي إلى خفض أسعار البيض محليًا، بزيادة الإنتاج، يزداد العرض في السوق المحلي، مما يؤدي إلى استقرار الأسعار وربما انخفاضها لصالح المستهلكين، وتقليل الاعتماد على الاستيراد، كما أن المحطة ستلبي جزءًا كبيرًا من الطلب المحلي، مما يدعم الاكتفاء الذاتي ويقلل من تكاليف الاستيراد، ودعم صناعة الدواجن، من خلال توفير بيض بأسعار تنافسية وزيادة الطلب على الأعلاف والأدوية البيطرية، مما ينشط القطاعات المرتبطة.

وعن الإجراءات المتبعة لضمان سلامة العاملين في المحطة، أشارت المحافظة الى عقد دورات لتدريب العاملين على تشغيل الآلات الحديثة بأمان وكيفية التعامل مع المعدات التقنية، بجانب إجراءات وقائية، ومراقبة صحية دورية، مثل فحص العاملين بشكل دوري لضمان عدم انتشار أي أمراض معدية، التزام بمعايير الجودة، وتطبيق معايير الجودة والسلامة التي تتوافق مع القوانين المحلية والدولية.