كان ينقب عن آثار.. 10 أيام من البحث عن الشاب فارس في بئر الأقصر -صور

الأقصر-محمد محروس:

واصلت أسرة الشاب فارس سلطان، بالتعاون مع مجلس مدينة أرمنت والأجهزة المعنية البحث عن جثمانه إثر وفاته داخل بئر عمقه 30 متراً بمنطقة الرزيقات محافظة الأقصر، وذلك لليوم العاشر على التوالي.

وقال عمار سلطان عبدالعزيز شقيق الشاب فارس، إن أعمال البحث تمت على نفقة الأسرة بتكلفة بلغت 160 ألف جنيه، مشيراً إلى أن مجلس مدينة أرمنت أرسل مؤخرا سيارة شفط مياه ولودر، للمساهمة في أعمال البحث، لكن البئر عميق جداً ويحتاج إلى معدات هندسية ثقيلة.

تعود تفاصيل الواقعة عندما تلقى اللواء محمد الصاوي مساعد وزير الداخلية مدير أمن الأقصر، إخطارا من غرفة العمليات بمديرية الأمن يفيد بورود بلاغاً لمركز شرطة أرمنت عن مصرع شاب يدعى فارس سلطان يبلغ من العمر 24 عاما بناحية الرزيقات بحري أثناء التنقيب عن الآثار، والقبض على 5 أشخاص آخرين من بينهم صاحب المنزل الذي تمت به عملية التنقيب عن الآثار خلسة.