جهاز تنمية المشروعات يمول 5412 مشروعًا للشباب فى قنا بقيمة 288 مليون جنيه

قنا - عبدالرحمن القرشي:

كشف المهندس محمود العماري رئيس فرع جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة بمحافظة قنا، عن تمويل 5412 مشروعا من المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر، لشباب الخريجين من أبناء المحافظة منذ بداية العام، بإجمالي مبلغ 288 مليون و170 ألف و576 جنيها.

وأضاف العماري، أن المشروعات الممولة من الجهاز منها 55 مشروعا صغير بإجمالي تمويل 86 مليون و100 ألف و691 جنيها، وفرت 914 فرصة عمل لشباب الخريجين من أبناء المحافظة، بينما بلغ عدد المشروعات المتناهية الصغر 5357 مشروعا بتمويل قدره 202 مليون و069ألف و885 جنيها، وفرت 12925 فرصة عمل، مشيرا إلى أن هذا يأتي في الوقت الذي تولى فيه القيادة السياسية اهتماما كبيرا للمشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر لما لها من دور كبير في دفعة عجلة التنمية، وزيادة الإنتاج، والحد من البطالة من خلال توفير فرص عمل حقيقية لشباب الخريجين.