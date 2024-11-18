"دوس بنزين".. "دعاء ندا" تحوّل شغفها بقيادة السيارات لمشروع تجاري ناجح -صور

الشرقية - مصراوي:

من سائق ماهر إلى مدربة ناجحة، تحولت حياة "دعاء ندا" رأساً على عقب بفضل شغفها بقيادة السيارات، فما بدأ كحلم بسيط، تحول إلى مشروع تجاري ناجح يوفر فرص عمل للعديدين.

وعن تجربتها قالت "دعاء ندا"، ابنة مدينة الزقازيق بمحافظة الشرقية، لـ"مصراوي": "إنها كانت بحاجة لوظيفة منذ ما يقارب 4 سنوات لتوفر دخل لأسرتها، وفي الوقت الذي كانت تبحث فيه تصادف مع انتشار إعلان لإحدى أكاديميات تدريب القيادة بذات مدينتها، يطالبون مدربات نساء لتدريب الفتيات فقدمت للحصول عليها".

تابعت: كنت بسوق سيارات منذ 20 عاما وكان سهل إني اتعلم بسرعة أكون مدربة"، لافتة إلى أنها تدربت لمدة أسبوع واجتازت الاختبارات بنجاح، وأصبحت مدربة معتمدة لدى الأكاديمية، وظلت تعمل معهم مدربة للنساء طيلة عامين ونصف العام، بعدها قررت أن تعمل مشروعها الخاص وانطلقت لتحقيق حلمها".

شرعت دعاء في افتتاح أكاديمية خاصة بها مطلقة عليها اسم يناسب قيادة السيارات "دوس بنزين"، وأقبل عليها النساء والفتيات كما رغب الرجال والشباب في التدريب فأقبلوا عليها، لافتة إلى أنها وظفت مدربين من الرجال لتعليم من يرغب في التدرب على أيدي رجال سواء كانوا نساء أم رجال وتقديم الخدمة لكل الفئات.

أوضحت دعاء أنها أم لـ3 أبناء في مراحل تعليمية مختلفة استطاعت أن تعلمهم القيادة جميعا لشغفها المعهود بها، وذكرت أن أبنائها دائما معها في العمل والمنزل.

توسعت الشابة في مشروعها إذ زودت عدد السيارات الأوتوماتيك والمانيوال وكذلك وظفت عددا كبيرا من المدربين فكانت حصيلة المتدربين تفوق الآلاف على مدار 4 سنوات من العمل ما بين رجال ونساء، مؤكدة أن أكثر ما يسعدها تعليق الفتيات اللاتي تدربن على يديها وشكرهم الدائم لها.

وعند سؤالها عن الفروق بين تعلم القيادة بين الجنسين، أجابت دعاء: "الرجالة بتستوعب السواقة أكتر من الستات لأن تركيزه في السواقة بس".

واختتمت حديثها مؤكدة أنها واجهت العديد من التحديات والصعوبات في مسيرتها، ولكنها استطاعت التغلب عليها بإصرار وعزيمة، فقد تعرضت لمضايقات من بعض الرجال الذين كانوا يقللون من شأنها ويرددون عبارات مثل "مكانكم في المطبخ"، إلا أنها لم تستسلم.

وتؤمن دعاء بأن النجاح لا يتحقق بسهولة، ويتطلب جهدًا ومثابرة، وتقول: "مافيش حاجة سهلة، لازم معافرة عشان نوصل لهدفنا"، ورغم كل الصعاب، تشعر بالامتنان لما حققته حتى الآن وتطمح لتحقيق المزيد من النجاح.