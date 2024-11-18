بدأت متأخرة وأمطارها لا تتوقف.. متى تنهي نوة المكنسة؟ -صور

الإسكندرية – محمد عامر:

متأخرة عن موعدها المعتاد يومين، ضربت نوة المكنسة، أولى النوات الممطرة، سواحل وأحياء الإسكندرية، صباح اليوم الاثنين، يصاحبها أمطار متوسطة إلى غزيرة لا تتوقف.

وتراوحت درجات الحرارة على الإسكندرية بين 21 للعظمى، و19 للصغرى، وسرعة الرياح 19 كم/ الساعة والرطوبة 73%، وذلك دون تأثير على حركة المرور أو الملاحة البحرية.

ووفقًا لجدول النوات بميناء الإسكندرية تبدأ نوة المكنسة في 16 من شهر نوفمبر كل عام، وتستمر غالبًا لنحو 4 أيام، فيما تهب على الإسكندرية في صورة رياح شمالية غربية وشديدة الأمطار.

ومن المقرر أن تنتهي نوة المكنسة – بحسب جدول النوات – غدًا، إلا أن توقعات هيئة الأرصاد الجوية تشير إلى تعرض الإسكندرية والسواحل الشمالية لهطول أمطار غدًا وبعد غد.

وسُميت المكنسة لأنها تكنس البحر – بحسب الصيادين، ويعقبها نوة "باقي المكنسة" والتي تشهد أمطار أيضا لمدة 4 أيام ولكن يصاحبها رياح جنوبية غربية هذه المرة.

يشار إلى أن الإسكندرية تتعرض لـ 18 نوة على مدار فصلي الخريف والشتاء، بينها 11 نوة تعد الأكثر قوة وضراوة، إذ تأتي بأمطار غزيرة ورياح عاتية وبعضها يتسبب في غرق الشوارع وتوقف حركة الملاحة البحرية.

اقرأ أيضًا:

تأخرت يومين.. هطول أمطار المكنسة على الإسكندرية- صور

إيقاف الإجازات وإعلان الطوارئ.. نشر 180 سيارة صرف صحي لكسح أمطار المكنسة -صور

رغم أمطار المكنسة.. 38 سفينة ترسو على أرصفة ميناء الإسكندرية -صور