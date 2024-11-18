بالصور.. نوة المكنسة تضرب البحيرة بموجة أمطار غزيرة

البحيرة - أحمد نصرة:

تعرضت مدن ومراكز محافظة البحيرة، اليوم الاثنين، لسقوط أمطار غزيرة، بالتزامن مع نوة المكنسة وتوقعات بموجة من الطقس غير المستقر.

ورفعت محافظة البحيرة درجة الاستعداد القصوى، لمواجهة التداعيات المحتملة للتقلبات الجوية، مع الالتزام باستمرار عمل غُرف العمليات الفرعية بالمراكز والمديريات، على مدار 24 ساعة، لتلقي البلاغات، وإخطار غرفة التحكم والسيطرة أولًا بأول.

وكانت هيئة الأرصاد الجوية، حذرت في بيان لها، من سقوط أمطار غزيرة الي متوسطة وخفيفة على بعض محافظات الجمهورية من بينها محافظة البحيرة.

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