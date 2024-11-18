محافظ القليوبية يزيل كافتيريا مقامة على قضبان السكة الحديد بالخانكة -صور

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القليوبية - أسامة عبدالرحمن:

أجرى المهندس أيمن عطية محافظ القليوبية، جولة مسائية أمس الأحد، لمتابعة أعمال النظافة ورفع الإشغالات بمدينتي الخصوص والخانكة.

وذكر بيان لمحافظة القليوبية، اليوم الاثنين، أن المحافظ بدأ الجولة بمتابعة أعمال رفع الإشغالات بشارع المعجيني، وشارع الموقف والمدارس بالخصوص موجها باستمرار حملات رفع الإشغالات بطول الشارع، كما وجه بتفعيل مبادرة تهدف لدهان أسوار المدارس وزراعة الأشجار بمجمع مدارس الخصوص لتكون بداية لدهان كافة أسوار المدارس وتجميلها للحفاظ على المظهر الجمالي.

وخلال الجولة، لاحظ المحافظ وجود تراكمات قمامة بشارع الصرف الصحي بالخصوص المؤدي إلى المرج، ووجه شركة نهضة مصر برفع تراكمات القمامة في الحال.

وأكد محافظ القليوبية، أهمية التعاون المثمر بين كافة الجهات والضرب بيد من حديد لمنع انتشار القمامة في شوارع المحافظة وتفعيل الجمع السكني من أمام المنازل، وتوفير أدوات ومستلزمات النظافة للعمال مع توفير وسائل السلامة والصحة المهنية حرصاً على سلامتهم، ومنع أي تراكمات بالجزر الوسطى، والاهتمام بتشجير الشوارع، والتنسيق مع المرور للعمل على السيولة المرورية للسيارات ومنع الإشغالات على الأرصفة الجانبية، كما وجه عطيه بإزالة الأكشاك والإشغالات الخاصة بـ النبيشة بشارع الصرف الصحي بالخصوص.

ووجه محافظ القليوبية، جميع الأجهزة التنفيذية باستمرار حملات القضاء على ظاهرة النباشين ومداهمة أماكن تواجدهم، واتخاذ كافة الإجراءات الرادعة لعدم الالتزام بقواعد النظافة.

ثم توجه محافظ القليوبية لمركز ومدينة الخانكة لمتابعة أعمال النظافة ورفع الإشغالات، حيث تلاحظ افتراش كافتيريا على قضبان السكة الحديد بالمزلقان الملاصق لمجلس مدينة الخانكة، ووجه المحافظ بتحرير محضر لصاحب الكافتيريا مع رفع جميع الإشغالات وإزالة فورية للكافتيريا لتواجدها بحرم السكة الحديد.

واختتم المحافظ الجولة بتفقد مستشفى الخانكة المركزي، لمتابعة سير العمل على أرض الواقع، والتأكد من جودة الخدمات الطبية المقدمة للمرضى والمواطن وتوافر المستلزمات الطبية والأدوية ومتطلبات العلاج وإجراءات الصرف والتأكد من الانضباط الإداري بالمستشفى.

واستمع المحافظ للمرضى المتواجدين داخل المستشفيات، للتأكد من مدى تقديم الخدمات الطبية والعلاجية بصورة لائقة، كما استفسر من المرضى عن وجود أي احتياجات لهم للعمل على توفيرها في الحال، مشدداً على ضرورة التزام الأطقم الطبية وطاقم التمريض بالعمل بنظام النوبتجيات ضماناً لتقديم الخدمة الطبية على مدار الساعة.

وأكد المحافظ، استمرار المتابعة الميدانية والجولات التفقدية المفاجئة لجميع المنشآت الصحية بالمحافظة في أوقات مختلفة للتأكد من مدى الجاهزية.