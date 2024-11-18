عمال النظافة يشاركون في كسح أمطار المكنسة بالإسكندرية -صور

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الإسكندرية – محمد عامر:

شارك عمال النظافة في جهود كسح تراكمات مياه الأمطار من شوارع وميادين الإسكندرية، وذلك تزامنًا مع موجة الطقس السيئ وبدء نوة المكنسة التي من المقرر أن تستمر 4 أيام.

وأوضح أحمد شحاته، مدير المركز الإعلامي لشركة نهضة مصر- المسئولة عن أعمال النظافة بالإسكندرية، أنه جرى توجيه عمال النظافة لكسح مياه الأمطار وإيصالها إلى أقرب بالوعة صرف صحي باستخدام المقشات.

وأشار شحاته، إلى أن الشركة تقدم الدعم الكامل في أعمال كسح مياه الأمطار من الشوارع، انطلاقاً من مسؤوليتها الاجتماعية، وتخفيفا من تداعيات موجة الطقس السيئ، تنفيذًا لتوجيهات حسام الدين إمام، رئيس مجلس إدارة الشركة.

وتواصل نوة المكنسة ضرب سواحل الإسكندرية، اليوم الاثنين، يصاحبها طقس سيئ وأمطار متوسطة إلى غزيرة ورياح شمالية غربية وانخفاض ملحوظ في درجات الحرارة.

ودفعت شركة الصرف الصحي بالتنسيق مع الأحياء وشركتي مياه الشرب ونهضة مصر لأعمال النظافة بنحو 180 سيارة لكسح تراكمات مياه الأمطار من الشوارع والأنفاق والطرق.

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