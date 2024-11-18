أمواجها تكنس البحر.. 30 صورة ترصد أمطار المكنسة في الإسكندرية

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الإسكندرية – محمد عامر:

تواصل موجة الطقس السيئ، ضرب سواحل الإسكندرية، اليوم الاثنين، يصاحبها أمطار متوسطة إلى غزيرة ورياح شمالية غربية وانخفاض ملحوظ في درجات الحرارة، وذلك تزامنًا مع بدء نوة "المكنسة".

وتراوحت درجات الحرارة على المدينة الساحلية بين 21 للعظمى، و19 للصغرى، وسرعة الرياح 19 كيلو متر/ الساعة والرطوبة 73%، فيما يستمر تكاثر السحب الركامية المحملة بالأمطار.

وأعلن اللواء محمود نافع، رئيس شركة الصرف الصحي بالإسكندرية، رفع درجة الاستعداد القصوى والطوارئ في جميع الأجهزة التنفيذية، لمواجهة تداعيات أمطار نوة المكنسة.

ودفعت شركة الصرف الصحي بالتنسيق مع الأحياء وشركتي مياه الشرب ونهضة مصر لأعمال النظافة بنحو 180 سيارة لكسح تراكمات مياه الأمطار من الشوارع والأنفاق والطرق.

وفي سياق متصل، انتظمت حركة الملاحة البحرية بميناء الإسكندرية إذ يجري شحن وتفريغ 38 سفينة تحمل بضائع عامة وحاويات، وذلك رغم موجة الطقس السيئ وبدء نوة المكنسة.

وسُميت المكنسة لأنها أمواجها تكنس البحر – بحسب الصيادين، ويعقبها نوة "باقي المكنسة" والتي تشهد أمطار أيضا لمدة 4 أيام ولكن يصاحبها رياح جنوبية غربية هذه المرة.

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