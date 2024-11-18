أحدهما عرض الحشيش على ضابط.. قصة سقوط 4 تجار كِيف في قبضة أمن بورسعيد

بورسعيد - طارق الرفاعي:

سقط 4 من تجار المواد المخدرة في قبضة الأجهزة الأمنية بمحافظة بورسعيد، خلال الأشهر القليلة الماضية، لتنتهي رحلتهم بارتداء البدلة الزرقاء خلف أسوار السجن.

صاحب ڤاترينة

البداية كانت يوم 22 أبريل عام 2024، باتهام "و.ن.ف" 46 عاما، ويعمل صاحب "فاترينة" بمنطقة حرفيين الزهور، بإحراز بقصد الإتجار جوهرا مخدرًا للهيروين، وأحرز بغير ترخيص سلاح أبيض مطواة، حيث ضبطه ضابط بالإدارة العامة لمكافحة المخدرات، وبحوزته حقيبة تحتوي على 3 أكياس لجوهر الهيروين المخدر، وعدد 134 لفافة لذات الجوهر، ومبلغ مالي، وسلاح أبيض مطواة قرن غزال، وبتفتيشه عثر بحوزته على هاتف محمول، وبمواجهته أقر بإحرازه المواد المخدرة بقصد الإتجار، والمبلغ المالي من حصيلته، والهاتف للاتصال بالعملاء، والسلاح الأبيض للدفاع عن تجارته.

حكمت المحكمة بمعاقبة المتهم بالسجن المشدد لمدة 6 سنوات ومصادرة المضبوطات، وغرامة 100 ألف جنيها، وألزمته بالمصاريف الجنائية.

تاجر ملابس

الواقعة الثانية كانت يوم 16 يوليو 2024 بدائرة قسم المناخ باتهام المدعو "ا.م.ا" ويبلغ من العمر 70 عاما، ويعمل تاجر ملابس، بإحراز بقصد الإتجار جوهرا مخدرا للحشيش في غير الأحوال المصرح بها قانونا، وأحرز بغير ترخيص سلاحا أبيض مطواة قرن غزال.

وكان رئيس فرع الإدارة العامة لمكافحة المخدرات ببورسعيد، تلقى معلومات من مصدره السري، أبلغه باتجار المتهم في المواد المخدرة، فانتقل إلى حيث أرشده ودار بينهما حديث على إثره عرض المتهم على ضابط الشرطة قطعة لجوهر الحشيش المخدر فضبطه محرزا 18 كيسا لذات الجوهر، وبتفتيشه عثر بحوزته على قطعتين لذات الجوهر، ومبلغ مالي، وهاتف محمول، وسلاح أبيض مطواة قرن غزال، وبمواجهته أقر بإحرازه المواد المخدرة بقصد الاتجار، والمبلغ المالي من حصيلته، والهاتف للاتصال بالعملاء، والسلاح الأبيض للدفاع عن تجارته.

وحكمت المحكمة بمعاقبة المتهم بالسجن المشدد لمدة 3 سنوات، وغرامة 50 ألف جنيها، ومصادرة المخدر المضبوط، وألزمته بالمصاريف الجنائية.

سائق وتاجر قطع غيار السيارات

وفي يوم 24 يوليو عام 2024 بدائرة قسم الزهور، حدثت الواقعة الثالثة، باتهام كل من: المدعو "ع.ا.م" ويعمل سائق تاكسي، والمدعو "ا.ا.ا" ويعمل تاجر قطع غيار سيارات، بإحراز الأول جوهر مخدر الميثامفيتامين بقصد الاتجار في غير الأحوال المصرح بها قانونا، وأحرز الثاني جوهر مخدر الهيروين بقصد الاتجار في غير الأحوال المصرح بها قانونا.

وشهد معاون مباحث قسم شرطة الزهور، في القضية رقم 5438 لسنة 2024 جنح الزهور، والمقيدة برقم 1070 لسنة 2024 كلي بورسعيد، أنه بضبط المتهمين بإذن من النيابة العامة، وبتفتيش الأول عثر على 23 قطعة بلاستيكية لجوهر الميثامفيتامين المخدر، وهاتف محمول، ومبلغ مالي، وبتفتيش الثاني عثر على 25 لفافة لجوهر الهيروين المخدر، ومبلغ مالي، وهاتف محمول، وبمواجهتهما أقرا باحرازهما المواد المخدرة بقصد الاتجار، والمبلغ المالي من حصيلتهما، والهاتف المحمول لتسهيل تجارتهما.

وحكمت المحكمة بمعاقبة المتهمين بالسجن المشدد لمدة 3 سنوات لكل منها، وأمرت بمصادرة المخدر المضبوط، وألزمتهما بالمصاريف الجنائية.