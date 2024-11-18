المنيا تواصل مكافحة التعديات على الأراضي الزراعية.. حصيلة الحملات الأخيرة -صور

كان ينقب عن آثار.. 10 أيام من البحث عن الشاب فارس في بئر الأقصر -صور

المنيا - جمال محمد:

أعلن اللواء عماد كدواني محافظ المنيا، اليوم الاثنين، نجاح الوحدات المحلية بالتعاون مع الجهات الأمنية في إزالة 102 حالة تعدٍ على أراض زراعية وأملاك الدولة ومبان مخالفة، على مدار يومين متتالين، ضمن حملات الموجة 24 لإزالة التعديات التي انطلقت مرحلتها الثانية يوم السبت 9 نوفمبر الجاري وتستمر حتى 29 نوفمبر الجاري.

وأوضح المحافظ، أن حملات الإزالة في بداية المرحلة الثانية على مدار يومين أسفرت عن إزالة 21 حالة تعدٍ على أراضي أملاك الدولة، وإزالة 78 حالة تعد على أراض زراعية على مستوى مراكز المحافظة، و 3 حالات بناء داخل الحيز العمراني بدون ترخيص .

وأكد كدواني، أن الحملات ستتواصل في جميع مراكز المحافظة طوال المرحلة الثانية من الموجة 24، والمستمرة حتى 29 نوفمبر الجاري، على أن تبدأ المرحلة الثالثة من 7 إلى 27 ديسمبر المقبل .