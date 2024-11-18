المنتخب خطف العريس.. قصة تأجيل زفاف اللاعب محمد ربيعة بعد مكالمة حسام حسن -صور

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كفر الشيخ - إسلام عمار:

في مفاجأة هزت الوسط الرياضي المصري، قرر لاعب كرة القدم محمد ربيعة تأجيل حفل زفافه في اللحظات الأخيرة بعد اتصال حسام حسن مدرب منتخب المصري، وذلك لتلبية نداء الوطن والانضمام إلى معسكر الفراعنة استعدادًا لمباراة حاسمة في التصفيات الأفريقية.

قرار ربيعة الشجاع هذا أثار إعجاب الجماهير المصرية وأشاد به الجميع، حيث فضل واجبه الوطني على فرحته الشخصية.

وكشف الحاج أحمد عبدالعزيز العزب، والد اللاعب محمد ربيعة، تفاصيل مثيرة عن اللحظات التي سبقت اتخاذ القرار الصعب بتأجيل الزفاف، وفي حديث خاص لـ"مصراوي"، عبر الأب عن فخره بنجله وقراره الوطني، مؤكداً أن الأسرة بأكملها تدعمه في هذا الاختيار الصعب."

تأجيل الزفاف

وأوضح والد ربيعة، أن موعد زفاف نجله كان متزامنًا مع موعد مباراة المنتخب المصري مع نظيره منتخب الرأس الأخضر يوم الجمعة 15 نوفمبر 2024 في منافسات الجولة الخامسة عن المجموعة الثالثة بتصفيات كأس أمم أفريقيا 2025.

وأكمل بأن نجله كان استغل توقف الدوري العام المصري من أجل المباراة لكي يحدد موعد زفافه في الموعد المذكور لأنه وقتها كان خارج حسابات الجهاز الفني للمنتخب، وفي ضوء ذلك تأهب الجميع في أسرته وأسرة العروس بعد تحديد موعد حفل الزفاف، والعمل على ترتيبات الحفل.

اتصال من حسام حسن

ووفق ذلك وطأت أقدامه قرية الزهراء مسقط رأسه بشأن قيامه بإجراء ترتيبات حفل الزفاف، وفي وسط انشغاله بتلك المهام تلقى اتصالا هاتفيًا من المدير الفني للمنتخب حسام حسن أبلغه قائلا له:"جهز نفسك انت معايا في معسكر منتخب مصر".

وعن تلك اللحظة بعد تلقي ربيعة الاتصال المفاجئ من عميد لاعبي العالم لفت الأب إلى أن نجله ارتسمت عليه علامات الفرح والسعادة رغم الأتصال كان مفاجئًا لأنه ظن مسبقًا أنه خارج دائرة اهتمامات الجهاز الفني للمنتخب القومي المصري واستحالة انضمامه لصفوف المنتخب الذي يحلم أي لاعب مصري بارتداء قميصه ومن أجل ذلك كان حدد موعد زفافه خلال فترة التوقف.

وأوضح أن أول قرار اتخذه فعليًا تلبية النداء الوطني دون إبداء أي أعذار تتعلق بظروف حفل زفافه بتأجيله بل أبلغ الأسرة وأسرة العروس بقرار تأجيل الزفاف فقوبل قراره بكل ترحاب بينما جمع أغراضه مباشرة وتوجه إلى معسكر المنتخب المصري من أجل الانضمام لصفوف المنتخب لأول مرة في حياته وشارك أساسيًا في المباراة.

تجهيز متطلبات الزفاف

وفي سياق متصل قالت الحاجة فاطمة جاد، والدة محمد ربيعة،: "إن فرحتها بابنها جعلتها تجهز كل متطلبات الفرح، منها مخبوزات الكعك والبسكويت، وتحضير الذبائح وخلال تلك اللحظة تلقى نجلها اتصالا بانضمامه لصفوف المنتخب".

وأضافت أنها لم تحزن على ما حدث لنجلها بتأجيل زفافه التي كانت تنتظره بفارغ الصبر من أجل المنتخب بل سيطرت عليها الفرحة بانضمام نجلها محمد لصفوف المنتخب المصري لأنها تعد مهمة وطنية من الصعب رفضها.

بداية ربيعة

أما الصديق المقرب لأسرة ربيعة بمسقط رأسه قرية الزهراء التابعة لمركز بلطيم، الدكتور عبودة رشاد، مدير سنترال بلطيم في كفر الشيخ، فكشف عن أبرز المعلومات حول ربيعة تتضمن اسمه الحقيقي محمد أحمد يوسف العزب، 28 عامًا، وشهرته "محمد ربيعة"، وبدأت مسيرته في ناشئين نادي بنها في الدرجة الثالثة قادمًا من مركز شباب قرية الزهراء مسقط رأسه ويلعب في مركز الظهير الأيسر، وأطلق عليه ربيعة نظرًا للشبه الكبير بينه ولاعب النادي الأهلي رامي ربيعة.

وقال الصديق المقرب لأسرة ربيعة، لمصراوي:"الكثيرون شاهدوا ربيعة كان أفضل لاعب في مباراة منتخب مصر مع الرأس الأخضر رغم أنها المشاركة الأولى له دوليًا".

وأضاف أن ربيعة نجح في إثبات نفسه فالتقطته عيون مسؤولي نادي فيوتشر في الدرجة الثانية فتعاقدوا معه للعب ضمن صفوف فريقهم بمقابل مادي 25 ألف جنيه حصل عليها ربيعة ولم يقف طموحه لغاية ذلك بل اجتهد و طور نفسه واستطاع أن يحجز مكانًا اساسيًا في صفوف فيوتشر في الدوري الممتاز بعد صعوده وفي موسم 2024 - 2025 انتقل إلى صفوف نادي سموحة.