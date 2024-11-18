اختبئ تحت السرير وحاول إخفاء جريمته.. طبلية عشماوي تنتظر قاتل صديقه بالإسكندرية

الإسكندرية – محمد عامر:

قررت محكمة جنايات مستأنف الإسكندرية، إحالة أوراق عامل بمحل أحذية إلى فضيلة مفتي الديار المصرية لإبداء الرأي الشرعي في إعدامه، وحددت دور الانعقاد القادم للنطق بالحكم، وذلك لاتهامه بالقتل العمد.

صدر الحكم برئاسة المستشار محمد عبد الحميد الخولي، رئيس المحكمة، وعضوية كل من المستشار محمد سامح عبد الكريم، والمستشار طارق حافظ هريدي، والمستشار شريف محمد، ومحمد عمر، وكيل النيابة، وأحمد الفيومي، سكرتير المحكمة.

ترجع وقائع القضية رقم 35976 لسنة 2023 جنايات قسم شرطة باب شرقي عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية إخطارًا من ضباط القسم يفيد بورود بلاغ بمقتل مواطن وسرقته بدائرة القسم.

كشفت التحقيقات أن المتهم "أ.س.ع" عامل بمحل أحذية مارس نشاطًا غير مشروعًا في الاتجار بالمواد المخدرة، بالاشتراك مع المجني عليه "س.ع.م" عاطل، ونشبت بينهما خلافات مالية.

ووفقًا لأوراق القضية، توجه المتهم يوم الجريمة إلى الشقة سكن المجني عليه للاستيلاء على بها من مبالغ مالية بعد رفض المتهم ردها له، متعللًا بعدم توافرها معه.

وتبين من التحقيقات أن المتهم شعر بدخول المجني عليه الشقة فاختبئ تحت السرير إلا أن الأخير شعر به عند محاولته الخروج فطلب المتهم منه رد أمواله إلا أنه رفض فتعدى عليه بضربه على الرأس مستخدمًا مطرقة.

وحاول المجني عليه الاستغاثة فقيده المتهم بتقييده بسلك كهربائي وضع على فمه وسادة حتى تأكد من وفاته، فيما حاول إخفاء جريمته بجرح المجني عليه في رسغه بيده اليسرى بشفرة حلاقة لتظهر الجريمة وكأنها محاولة انتحار إلا أنه نسى قدميه مكبلة، واستولى على هاتفه ومبلغ مالي قدره 200 جنيه وفر هاربًا.

وألقي القبض على المتهم وتحرر المحضر اللازم بالواقعة بقسم شرطة باب شرقي، وقررت النيابة إحالة المتهم إلى محكمة جنايات الإسكندرية ثم مستأنف التي أصدرت قرارها المتقدم.