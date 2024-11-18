مواطنو وسائحو شرم الشيخ يتهافتون على الاستفادة من خدمات "100 مليون صحة" -صور

كان ينقب عن آثار.. 10 أيام من البحث عن الشاب فارس في بئر الأقصر -صور

جنوب سيناء – رضا السيد :

شهدت حملات التوعية وفحص السكر وقياس الضغط وتحاليل الدهون الثلاثية وقياس الوزن والطول التي أطلقتها مديرية الصحة والسكان بمحافظة جنوب سيناء، لتقديم خدمات مبادرة " 100 مليون صحة" وتفعيلًا للمبادرة الرئاسية "بداية جديدة لبناء الإنسان، إقبالًا كبيرًا من المواطنين والسائحين المترددين على مدينة شرم الشيخ.

وقال الدكتور هيثم الشنهاب، وكيل وزارة الصحة، إن التأثير الإيجابي لحملات التوعية بمرض السكري امتد إلى أبعد من المجتمع المحلي، فقد لفتت الحملات انتباه السائحين الذين يزورون مدينة شرم الشيخ، وأبدوا إعجابهم بالمبادرة وتلقوا هدايا عينية بالمعلومات التي تسلط الضوء على أهمية الفحص الدوري، وهذا يؤكد الارتباط بين الثقافات والأهمية العالمية للصحة.

وأوضح وكيل وزارة الصحة بجنوب سيناء، أن المديرية أطلقت فعاليات مؤتمر اليوم العالمي لمرض السكري خلال الفترة من 14 حتى 18 نوفمبر الجاري، بحضور عدد كبير من القيادة السياسية والتنفيذية والشعبية، وعدد من العاملين بكافة المصالح الحكومية بالمحافظة،

وقال الدكتور هيثم الشنهاب ، وكيل وزارة الصحة بجنوب سيناء بأنه المؤتمر الأول من نوعه الذي يتم عقده بالمحافظة، ويجمع بين كبار المتخصصين في ذلك المجال ويشمل عدد من المناقشات ويوفر فرصًا كبيرة للتواصل والنمو المهني بين العاملين في مجال الرعاية الصحية والصحة العامة على مستوى المحافظة، لتقديم خدمات مبادرة 100 مليون صحة، ومنها فحص السكر وقياس الضغط وتحاليل الدهون الثلاثية، إضافة إلى قياس الوزن والطول، وذلك تحت تنفيذًا لتوجيهات الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة والسكان، والدكتور خالد مبارك، محافظ جنوب سيناء.

وأكد أن المؤتمر تضمن مجموعة واسعة من الجلسات، والمحاضرات الرئيسية، والعروض الشفهية، وتوزيع الملصقات والندوات وورش العمل، إضافة إلى تقديم فرص للمواطنين الذين لديهم تاريخ عائلي لمرض السكرى، أو يعانوا من مقدماته بالتسجيل للمتابعة الصحية من خلال فريق متخصص، واستقبال أسئلة المرضى والجمهور من خلال موقع وحدة التغذية العلاجية على مواقع التواصل الاجتماعي.

وأشار إلى أنه جاري تكثيف الحملات لنشر المعرفة حول مرض السكري وأعراضه ومضاعفاته، وكذلك التأكيد على أهمية الكشف المبكر عن السكري، وتقديم الدعم والمعلومات للمرضى وأسرهم حول كيفية إدارة السكري بشكل فعال، وكذلك التأكيد على أهمية الغذاء الموزون في علاج السكري والوقاية منه.

ولفت إلى أنه إطلاق يوم للتقييم التغذوي المجاني، ومراجعة النظام الغذائي وتعديله في حالة الحاجة لمرضى السكرى ومقدماته، والذين يعانون من السمنة، ولديهـم تاريخ وراثي سواء أطفال أو بالغين.