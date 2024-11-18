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إزالة 100 محل آيل للسقوط في الإسكندرية.. والمحافظ: الهدم يخدم 20 مدرسة -صور

10:52 ص الإثنين 18 نوفمبر 2024
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الإسكندرية – محمد عامر:

بدأ حي المنتزه أول بالتنسيق مع مديرية أمن الإسكندرية تنفيذ قرار إزالة لعدد 100 محلًا آيلًا للسقوط في حرم المنفعة العامة بشارع خلف مساكن العبور بمنطقة الرأس السوداء.

وقال الفريق أحمد خالد محافظ الإسكندرية، إنه يجري التعامل بحزم مع الممارسات غير القانونية للاستيلاء والتعديات على أراضي أملاك الدولة، تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية.

وأشار إلى أنه سيجري عقب الانتهاء من أعمال الإزالة الكاملة لجميع المحال فتح شارع خلف مساكن العبور، وذلك تمهيدا للبدء في أعمال رصفه ورفع كفاءته لخدمة أهالي المنطقة.

وأضاف المحافظ، أن الشارع سيساهم بشكل كبير في تيسير الحركة المرورية للمواطنين حيث يخدم نحو 20 مدرسة ما بين حكومي وخاص بمعدل نحو 35 ألف طالب وطالبة.

وأوضح خالد، أنه وجه جميع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة ورؤساء الأحياء والجهات المعنية بمواصلة شن حملات إزالة التعديات على أراضي أملاك الدولة، ومنع أي محاولات للبناء المخالف وإزالته في المهد واتخاذ جميع الإجراءات القانونية الرادعة لفرض هيبة الدولة.

الإسكندرية حي المنتزه مساكن العبور منطقة الرأس السوداء
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