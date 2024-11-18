لأول مرة.. نجاح زراعة نوعين من تقاوى بنجر السكر فى سانت كاترين

جنوب سيناء - رضا السيد:

أجرى الدكتور محمد شطا، وكيل وزارة الزراعة بجنوب سيناء، جولة تفقدية بمدينة سانت كاترين لمتابعة مشروع إنتاج تقاوى بنجر السكر تحت الظروف المصرية الجاري تنفيذه من قبل مركز البحوث الزراعية بقيادة الدكتور عادل عبد العظيم رئيس المركز، والدكتورة نبوية صالح، الباحث الرئيسى والمدير التنفيذي للمشروع.

وتفقد وكيل وزارة الزراعة، ورئيس مدينة سانت كاترين مبروك الغمريني، شبكة الرى للاطمئنان على تمام تركيبها، ومتابعة مراحل الإنبات للتقاوى التي جرى زراعتها بالفعل.

ووجه وكيل وزارة الزراعة، بضرورة الاهتمام بعملية الري بانتظام، وعدم الإسراف فى المياه فى بعض مناطق الزراعة، و مراعاة التوزيع السليم لعملية الرى، و تجهيز مكان ملحق للأرض لخدمة المزارعين والمشرفين على الزراعة.

وقال وكيل وزارة الزراعة، إن معدل إنبات التقاوي التي جرى زراعتها يسير بشكل جيد ومبشر لإنجاح التجربة، خاصة أن الظروف المناخية ودرجة ملوحة المياه، وخصوبة التربة بسانت كاترين مناسبة لذلك.

وأكد وكيل الوزارة في تصريح اليوم، أنه جرى زراعة نوعين من تقاوى بنجر السكر، مشيرا إلى أن المشروع القومي لإنتاج تقاوى بنجر السكر قام بتسجيل نجاح زراعة صنفين مصريين إحداهما Eg 26، والآخر Eg 27 ، وجاري اختبار صنفين آخرين.

ولفت إلى أن هذه النتائج تؤهل مصر لتدخل بهذه الأصناف ضمن الدول المنتجة لبنجر السكر، ويجعلها من الدول المصدرة للتقاوي البنجر، خاصة أنها تقوم باستيراد تقاوى بنجر السكر بنسبة 100% الآن، مؤكدا أن مدينة سانت كاترين تعد المستقبل الواعد لتحقيق الاكتفاء الذاتي من هذه التقاوي.

ولفت إلى أن مصر تحتاج فقط إلى زراعة ما يقرب من 200 فدان لتقاوي بنجر السكر لتصل إلى مرحلة الاكتفاء الذاتي وعدم استيرادها من الخارج، موضحا أنه يمكن زراعة هذه المساحة بمدينة سانت كاترين في حالة توافر مصادر المياه لها بشكل دائم.

وأضاف أن المشروع يحظى بمتابعة مباشرة من المحاسب علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والدكتور خالد مبارك، محافظ جنوب سيناء، والدكتور أحمد عصام، رئيس قطاع الخدمات والمتابعة بوزارة الزراعة.

ومن جانبه، أكد مبروك الغمريني، رئيس مدينة سانت كاترين، على تقديم الدعم الكامل للمشروع، وتوفير كافة المستلزمات له، كونه أحد المشروعات القومية الهامة.