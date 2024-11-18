البيض بـ150 واللحمة بـ 290 جنيها.. محافظ أسيوط يتفقد منافذ بيع السلع بأسعار مخفضة

أسيوط ـ محمود عجمي:

تفقد اللواء هشام أبوالنصر محافظ أسيوط، المنافذ الثابتة والمتحركة لبيع اللحوم البلدية وبيض المائدة بأسعار مخفضة، ضمن مبادرة "تخفيف الأعباء عن المواطنين".

رافق المحافظ خلال الجولة اللواء محمد عزت، رئيس مركز ومدينة أسيوط، وأحمد ثابت، رئيس حي شرق مدينة أسيوط.

وقرر المحافظ، تخصيص منافذ ثابتة بمقرات المديريات الخدمية والوحدات المحلية، بالإضافة إلى منافذ متحركة عبارة عن سيارات متنقلة لبيع منتجات مشروع الثروة الحيوانية التابع للمحافظة، تُباع اللحوم البلدية بسعر 290 جنيهًا للكيلو، وبيض المائدة بسعر 150 جنيهًا للطبق، في إطار جهود المحافظة للحفاظ على استقرار توافر السلع وتخفيف العبء عن المواطنين.

وتابع المحافظ، عملية بيع اللحوم البلدية بمجمع المصالح بحي شرق مدينة أسيوط، حيث تُباع اللحوم بسعر 290 جنيهًا للكيلو، بفارق 110 جنيهات عن أسعار السوق، كما تفقد منفذ بيع بيض المائدة بسعر 150 جنيهًا للطبق، بفارق 25 إلى 30 جنيهًا عن أسعار السوق، تنفيذًا لتكليفات رئيس مجلس الوزراء بتخفيض أسعار اللحوم وبيض المائدة.

والتقى المحافظ، بعض المواطنين الذين أشادوا بالمبادرة، واستمع إلى آرائهم ومقترحاتهم بشأن انتشار المنافذ في المصالح الحكومية.

وأكد المحافظ، أهمية التنسيق بين الهيئات والمؤسسات الحكومية وغير الحكومية والمجتمع المدني والقطاع الخاص، للتصدي لمحاولات بعض التجار التلاعب بالأسعار.

وأشاد بالمبادرة التي تساهم في تخفيض أسعار اللحوم والمنتجات، مشيرًا إلى تقديم كافة سبل الدعم الممكنة لتذليل العقبات وفتح المزيد من المنافذ لتقديم خدمات أفضل للمواطنين.