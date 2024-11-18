رغم أمطار المكنسة.. 38 سفينة ترسو على أرصفة ميناء الإسكندرية -صور

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بدأت متأخرة وأمطارها لا تتوقف.. متى تنهي نوة المكنسة؟ -صور

الإسكندرية – محمد عامر:

انتظمت حركة التداول والملاحة بميناء الإسكندرية، خلال الـ 24 ساعة الماضية رغم الطقس السيئ وبدء نوة المكنسة، إذ يجري شحن وتفريغ 38 سفينة تحمل بضائع عامة وحاويات وصب جاف وسائل على الأرصفة.

وضربت نوة "المكنسة" سواحل وأحياء الإسكندرية، صباح اليوم الاثنين، يصاحبها أمطار متوسطة إلى غزيرة ورياح شمالية غربية وانخفاض ملحوظ في درجات الحرارة.

وقال أحمد بريقع، المتحدث الرسمي باسم ميناء الإسكندرية، في بيان، اليوم الاثنين، إنه جرى تداول 171 ألف طن بضائع وسلع استراتيجية تشمل صب جاف وسائل وبضائع عامة وترانزيت.

وأوضح بريقع، أنه جرى تداول 2080 حاوية مكافئة خلال 24 ساعة بواقع 1120 حاوية واردة و960 حاوية صادرة بواقع 46.2% تقريبًا من إجمالي الحاويات المتداولة.

ومن جانبه، وجه اللواء بحري أحمد حواش، رئيس هيئة ميناء الإسكندرية، بضرورة الالتزام بإجراءات التأمين والأمن الصناعي والسلامة والصحة المهنية بكافة مواقع العمل وإتباع المعايير البيئية القياسية لمنع التلوث.