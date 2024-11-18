نوة المكنسة وصلت المحافظة.. هطول أمطار متوسطة على الغربية -صور

الغربية - مروة شاهين:

تعرضت مدن ومراكز وقري محافظة الغربية، إلي سقوط أمطار تتراوح ما بين خفيفة ومتواسطة، مع انخفاض في درجات الحرارة، وغيوم لأشعة الشمس، وتكاثر السحب المنخفضة، وسط حالة من عدم الإستقرار بالتزامن مع نوة المكنسة.

وكانت هيئة الأرصاد الجوية، حذرت في بيان لها، من سقوط أمطار غزيرة الي متوسطة وخفيفة على بعض محافظات الجمهورية من بينها محافظة الغربية، وأوضحت أن هذه الأمطار ستكون مصحوبة بنشاط رعدي، ودعت المواطنين الي ضرورة ارتداء الملابس المناسبة، حيث سجلت درجة الحرارة المتوقعة اليوم العظمى 23 درجة والصغرى 16 درجة مئوية.

ومن جانبها رفعت محافظة الغربية، درجة الاستعداد القصوى، وانعقاد غرفة الأزمات وتخصيص أرقام لتلقي شكاوي المواطنين عن أي تجمعات لمياه الأمطار، والتنسيق بين كافة الوحدات المحلية وشركات المياه والصرف الصحي، وإعداد فرق طوارئ ميدانية على مدار الساعة للتعامل السريع مع أي تجمعات مياه أو أعطال قد تحدث، وانتشار سيارات شفط المياه، طبقا للخطة الموضوعة.