إيقاف الإجازات وإعلان الطوارئ.. نشر 180 سيارة صرف صحي لكسح أمطار المكنسة -صور

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بدأت متأخرة وأمطارها لا تتوقف.. متى تنهي نوة المكنسة؟ -صور

الإسكندرية – محمد عامر:

أعلن اللواء محمود نافع رئيس شركة الصرف الصحي بالإسكندرية، رفع درجة الاستعداد القصوى والطوارئ في جميع الأجهزة التنفيذية، لمواجهة تداعيات أمطار نوة المكنسة.

وقال نافع أنه جرى إيقاف الإجازات والراحات وتكثيف أعمال التطهير بكافة مكونات الشبكة والتي تضم "الشنايش، المطابق، وبيارات محطات الرفع والمعالجة"، وذلك بمجرد تلقي بيان الأرصاد الجوية.

وشدد رئيس شركة الصرف الصحي، على جميع العاملين بضرورة الالتزام بإجراءات السلامة والصحة المهنية حفاظًا على سلامة العاملين والمواطنين والتعامل الفوري مع أي تجمعات مياه فور حدوثها

ودفعت شركة الصرف الصحي بالتنسيق مع الأحياء وشركتي مياه الشرب ونهضة مصر لأعمال النظافة بنحو 180 سيارة لكسح تراكمات مياه الأمطار من الشوارع والأنفاق والطرق.

وضربت نوة "المكنسة" سواحل وأحياء الإسكندرية، صباح اليوم الاثنين، يصاحبها أمطار متوسطة إلى غزيرة ورياح شمالية غربية وانخفاض ملحوظ في درجات الحرارة.