تأخرت يومين.. هطول أمطار المكنسة على الإسكندرية- صور

الإسكندرية – محمد عامر:

تعرضت أحياء الإسكندرية والساحل الشمالي، صباح اليوم الاثنين، لهطول أمطار غزيرة إلى متوسطة، وذلك تزامنًا مع نوة المكنسة والتي بدأت متأخرة عن موعدها يومين.

واستمرت السيولة المرورية بالمحاور والطرق والشوارع الرئيسية في المدينة الساحلية، وانتظمت أعمال الشحن والتفريغ وحركة السفن بميناءي الإسكندرية والدخيلة، دون تأثير للأمطار.

وسجلت درجات الحرارة على الإسكندرية تزامنًا مع هطول الأمطار وحالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية 21 للعظمى، و19 للصغرى، وسرعة الرياح 19 كم/ الساعة والرطوبة 73%.

تأتي نوة المكنسة في منتصف شهر نوفمبر كل عام، وتستمر غالبًا لنحو 4 أيام، فيما تهب على الإسكندرية في صورة رياح شمالية غربية وشديدة الأمطار.

وسُميت المكنسة لأنها تكنس البحر – بحسب الصيادين، ويعقبها نوة "باقي المكنسة" والتي تشهد أمطار أيضا لمدة 4 أيام ولكن يصاحبها رياح جنوبية غربية هذه المرة.

يشار إلى أن الإسكندرية تتعرض لـ 18 نوة على مدار فصلي الخريف والشتاء، بينها 11 نوة تعد الأكثر قوة وضراوة، إذ تأتي بأمطار غزيرة ورياح عاتية وبعضها يتسبب في غرق الشوارع وتوقف حركة الملاحة البحرية.