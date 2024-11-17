25 طعنة انتقامًا لخلعه.. إحالة أوراق قاتل طليقته في الإسماعيلية للمفتي

الإسماعيلية - مصراوي:

محكمة جنايات التل الكبير تُحيل أوراق قاتل طليقته إلى فضيلة مفتي الديار المصرية بعد أن سدد لها 25 طعنة داخل منزلها

قررت محكمة جنايات التل الكبير إحالة أوراق قاتل طليقته إلى فضيلة مفتي الديار المصرية، وذلك بعد أن سدد لها 25 طعنة داخل منزلها.

وتعود أحداث الواقعة إلى قيام شخص يدعى إسماعيل. س. ع. بقتل طليقته، بعد أن رفعت دعوى خلع ضده أمام المحكمة بعد 13 سنة من الزواج، استحالت فيهما الحياة بينهما.

حاولت الزوجة، التي تدعى سماح، إصلاحه أكثر من مرة، لكن دون جدوى، بعد أن تأكدت أنه عاطل لا يرغب في العمل وتحمل مسؤولية البيت، فتلجأت إلى المحكمة للحصول على حكم بالخلع.

وعندما علم الزوج بذلك، قام بمباغتتها بعد أن تربص لها وهي نائمة، حيث سدد لها 25 طعنة داخل منزلها وأمام ابنتها، بعد أن تأكد من أن والدتها ليست بصحبتها، لينفرد بها ويقوم بالاعتداء عليها طعنًا باستخدام 3 سكاكين وساطور.

واعترف الزوج المخلوع بقيامه بالتخطيط لجريمته الشنعاء بعد فشله في العودة إلى طليقته، حيث قام بشراء سلاح الجريمة، ونشر صور الأسلحة على مواقع التواصل الاجتماعي، مُوجهًا رسالة إلى أبنائه قائلاً: "اشبعوا من أمكم عشان هخلص عليها".

ثم نفذ جريمته بكل خسة، والتي خطط لها دون أن تأخذه شفقة أو رحمة.