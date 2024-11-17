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محافظ المنيا يوجه بتوفير سيارات مجانية لنقل راغبي تقنين أوضاع أراضي الدولة

09:57 م الأحد 17 نوفمبر 2024
  • عرض 8 صورة
  • عرض 8 صورة
    لقاء محافظ المنيا مع عدد من المواطنين (4)
  • عرض 8 صورة
    لقاء محافظ المنيا مع عدد من المواطنين
  • عرض 8 صورة
    لقاء محافظ المنيا مع عدد من المواطنين
  • عرض 8 صورة
    لقاء محافظ المنيا مع عدد من المواطنين
  • عرض 8 صورة
    لقاء محافظ المنيا مع عدد من المواطنين
  • عرض 8 صورة
    لقاء محافظ المنيا مع عدد من المواطنين
  • عرض 8 صورة
    لقاء محافظ المنيا مع عدد من المواطنين
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المنيا - جمال محمد:

عقد اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، مساء اليوم الأحد، اجتماعًا مع عدد من المواطنين راغبي استكمال تقنين أوضاعهم من واضعي اليد على أراضي أملاك الدولة، مؤكدًا أن الدولة ملتزمة بإيجاد حلول عملية لإنهاء هذا الملف، بما يحقق حياة آمنة ومستقرة لجميع المواطنين.

وأشار المحافظ إلى أن الدولة تسعى لمنح الحقوق مقابل تقنين الأوضاع بما يحفظ مصالح المواطن والدولة على حد سواء، موجهًا بتحديد يوم لكل مركز، وتخصيص سيارات مجانية لنقل المواطنين من مراكزهم إلى إدارة أملاك الدولة بمدينة المنيا، بهدف تسريع إنهاء الملفات واستكمال الإجراءات الخاصة بالتقنين.

كما شدد كدواني على ضرورة تسهيل الإجراءات للراغبين في استكمال ملفات التقنين، وتكثيف الجهود، وتذليل العقبات، وتوفير البدائل المناسبة لتحقيق العدالة للجميع.

عماد كدواني محافظ المنيا تقنين وضع اليد أملاك الدولة
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